मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बीच कांवड़ मार्गों पर पानी में उतरे डीएम-एसएसपी, कांवड़ियों के लिए संभाला मोर्चा
हाईटेक मशीनों से जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी कराई गई, ताकि शिव भक्त कांवड़ियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 6:15 PM IST
मुजफ्फरनगर : भारी बारिश के बीच कांवड़ यात्रा को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्गों और जलभराव वाले स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया. हाईटेक मशीनों से जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी कराई गई, ताकि शिव भक्त कांवड़ियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो.
वहीं शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रा मार्गों की स्थिति भी देखी और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. खुद डीएम और एसएसपी ने पानी में उतरकर मोर्चा संभाला.
श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के बीच सोमवार को जनपद में हुई भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई. कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्गों तथा जलभराव वाले स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
मौके पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए. इसके बाद हाईटेक मशीनों की मदद से जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी का काम युद्धस्तर पर शुरू कराया गया. प्रशासन की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि बारिश के कारण कांवड़ियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न आए.
डीएम और एसएसपी शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम पहुंचे. यहां सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख स्थानों की स्थिति का जायजा लिया गया. अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पीए सिस्टम के माध्यम से शिव भक्त कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बताया कि जिन स्थानों पर जलभराव हुआ था, वहां से पानी की निकासी करा दी गई है. श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों से ही अपने गंतव्य की ओर जाने की अपील की.
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