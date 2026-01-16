ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेले में मुजफ्फरनगर DM के भतीजे की जिंदा जलकर मौत, सोते समय टेन्ट में लगी थी आग

मानस मिश्रा (प्रोफाइल फोटो) ( Photo Credit; Prayagraj Police )

प्रयागराज: माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-5 में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. अन्नपूर्णा मार्ग स्थित एक टेंट में अचानक आग लगने से उसमें सो रहे एक युवक की झुलसकर मौत हो गई. घटना के बाद माघ मेला क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. वहीं प्रयागराज के मंफोर्डगंज में ACM के घर में आग लग गई. मृतक की पहचान सरायइनायत थाना क्षेत्र के लीलापुर कलां निवासी मानस मिश्रा (22) के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा के रिश्ते में भतीजे बताए जा रहे हैं. बता दें, गुरुवार रात करीब 9.30 बजे टेंट में आग लगी. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया. उस समय मानस मिश्रा टेंट के भीतर सो रहा था और बाहर निकल नहीं सका. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. फायर कर्मियों ने मानस को गंभीर हालत में बाहर निकाला.

पुलिस की मदद से उसे तत्काल एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 90 फीसदी झुलसा हुआ बताया. इलाज के दौरान करीब 2 से 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई.