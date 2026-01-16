प्रयागराज माघ मेले में मुजफ्फरनगर DM के भतीजे की जिंदा जलकर मौत, सोते समय टेन्ट में लगी थी आग
मानस टेन्ट में सो रहा था, कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और वह बाहर नहीं निकल पाया.
प्रयागराज: माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-5 में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. अन्नपूर्णा मार्ग स्थित एक टेंट में अचानक आग लगने से उसमें सो रहे एक युवक की झुलसकर मौत हो गई. घटना के बाद माघ मेला क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. वहीं प्रयागराज के मंफोर्डगंज में ACM के घर में आग लग गई.
मृतक की पहचान सरायइनायत थाना क्षेत्र के लीलापुर कलां निवासी मानस मिश्रा (22) के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा के रिश्ते में भतीजे बताए जा रहे हैं.
बता दें, गुरुवार रात करीब 9.30 बजे टेंट में आग लगी. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया. उस समय मानस मिश्रा टेंट के भीतर सो रहा था और बाहर निकल नहीं सका. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. फायर कर्मियों ने मानस को गंभीर हालत में बाहर निकाला.
पुलिस की मदद से उसे तत्काल एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 90 फीसदी झुलसा हुआ बताया. इलाज के दौरान करीब 2 से 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई.
माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि देर रात टेंट में आग लगने की सूचना मिली थी. युवक गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. आग लगने के कारण की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट या अलाव से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.
ACM के घर में लगी आग: प्रयागराज में तैनात ACM फर्स्ट अरुण कुमार यादव के मंफोर्डगंज स्थित सरकारी आवास पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. देखते ही देखते उनके घर के गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ऊपर रह रहे जज योगेश जैन के गमले के पौधे और कुछ समान जल गए, खिड़कियां टूट गईं, शीशे चटक गए. गनीमत रही दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग को जल्दी काबू पा लिया. अरुण यादव के घर के ऊपर रह रहे योगेश जैन के परिवार ने भाग कर जान बचाई.
