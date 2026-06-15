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मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में 3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला; 200 मीटर तक घसीटा, हालत नाजुक

बिजली गुल होने पर वार्ड से बाहर आते ही हुआ हमला: चीख-पुकार सुनकर परिजनों और अस्पताल कर्मियों ने बामुश्किल बच्ची को आवारा कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया. खून से लथपथ मासूम को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी इलाज कर रही है. दरअसल, सहारनपुर जनपद की रहने वाली 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ मुजफ्फरनगर के शेरपुर गांव में अपने नाना के घर आई हुई थी. शनिवार को अचानक तेज बुखार होने के चलते उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया था.

रविवार देर शाम अस्पताल की लाइट चली गई, जिसके बाद जैसे ही बच्ची वार्ड से बाहर निकली, घात लगाए बैठे आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया.

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला अस्पताल परिसर में एक 3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. उसकी हालत गंभीर बतायी जा रही है. परिजनों का आरोप है कि बुखार से पीड़ित बच्ची जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती थी.

पानी लेने गई मां के पीछे आई मासूम पर टूटे कुत्ते: आरोप है कि रविवार देर शाम जब अस्पताल की बत्ती गुल हुई, तो बच्ची की मां इरम पानी लेने के लिए वार्ड से बाहर गईं. मां को न पाकर मासूम मीरभ भी उठकर वार्ड से बाहर आ गई. इसी दौरान बच्चा वार्ड के बाहर झुंड बनाकर बैठे चार-पांच आवारा कुत्तों ने मासूम पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया. देखते ही देखते कुत्ते मासूम को बेरहमी से नोचते हुए करीब 200 मीटर दूर तक घसीटते ले गए.

अस्पताल के रसोइये ने बचाई जान: तभी अस्पताल की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी मनोज पाल ने हिम्मत दिखाई और डंडा लेकर कुत्तों को खदेड़ा. अगर मनोज पाल सही समय पर न पहुंचते, तो आवारा कुत्ते बच्ची को जान से मार डालते. इस हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन और पीड़ित परिवार के दावों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है. जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया का कहना है कि बच्ची अस्पताल में भर्ती नहीं थी, बल्कि वह किसी अन्य मरीज के तीमारदारों के साथ आई थी.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दी सफाई: सीएमएस ने कहा कि अस्पताल परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर कई बार नगर पालिका को पत्र लिखा जा चुका है. पिछले वर्ष कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू भी हुआ था, लेकिन तथाकथित 'डॉग लवर्स' के विरोध के कारण उसे बीच में ही रोकना पड़ा. दूसरी ओर, बच्ची की मां रुखसार और परिजन आमिर का गुस्सा फूट पड़ा है. उनका कहना है कि इस सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक है; प्रशासन को पहले यहां के कुत्तों को लेकर इंतजाम करना चाहिए.

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