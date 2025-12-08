ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर धर्म संसद में उठी हिंदू राष्ट्र, योगी पीएम बनाने और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग

मुजफ्फरनगर : हिंदू संघर्ष समिति की ओर से रविवार को तीर्थ स्थल शुक्रतीर्थ में आयोजित सनातन धर्म संसद में विभिन्न राज्यों से आए अनेक साधु-संत, साध्वियां और लगभग 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस अवसर पर संसद में कई प्रस्तावों पर सहमति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज ने की.

धर्म संसद में मुस्लिम सनातनी नाजिया इलाही खान ने हिंदुत्व के पक्ष में अपना समर्थन जताया. उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी पर हमला भी बोला. संसद में पारित प्रस्तावों में भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू हो और दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी सुविधाएं बंद की जाएं एवं कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का सुझाव भी दिया गया. इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी यति नृसिंह सरस्वती जी महाराज, स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी आनंदेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने विचार प्रकट किए.

धर्म संसंद में महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि 1984 में आपातकाल के दौरान ‘सेकुलरवाद’ शब्द जोड़ा गया था और इसे हटाने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार फिर आपातकाल लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट कर सकते हैं तो गीता के साथ एक गौ माता भी भेंट की जानी चाहिए. वहीं संसद का अंतिम और सबसे चर्चित प्रस्ताव 2029 के आम चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का रहा.