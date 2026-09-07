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मुजफ्फरनगर: दहेज हत्या के दोषी को फांसी की सजा; 8 साल पुराने मामले में फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना भी

कोर्ट का फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )