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मुजफ्फरनगर: दहेज हत्या के दोषी को फांसी की सजा; 8 साल पुराने मामले में फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना भी

23 जुलाई 2018 को बागपत के निवाड़ा निवासी दिलशाद ने दर्ज कराया था मुकदमा

कोर्ट का फैसला
कोर्ट का फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:47 PM IST

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मुजफ्फरनगर : जनपद से बड़ी खबर सामने आई है. पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले में दोषी सिद्ध पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर अभी तक जघन्य अपराध और हत्या के 11 मामलों में 23 आरोपियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं.

कुलदीप कुमार, शासकीय अधिवक्ता (Video Credit; ETV Bharat)

मामला थाना शाहपुर क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई 2018 को बागपत जनपद के निवाड़ा निवासी दिलशाद पुत्र असलूफ ने शाहपुर थाने में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को आरोपी नदीम निवासी सितारा मस्जिद के पास, शाहपुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई. झुलसी बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के मुताबिक, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2018 को आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना पूरी की और 23 नवंबर 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई. पुलिस ने गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश कराया और अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए.

प्रभावी पैरवी और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 7 सितंबर 2026 को एडीजे/एफटीसी कोर्ट नंबर-3, मुजफ्फरनगर न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी नदीम को धारा 302 और 504 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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