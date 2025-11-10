मुजफ्फरनगर डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल की मौत, प्रिसिंपल-मैनेजर समेत 6 पर FIR, पुलिस की 5 टीमें तलाश में जुटीं
लापरवाही बरतने वाले सब इंस्पेक्टर और दो सिपाही हो चुके हैं निलंबित, बहन की तहरीर पर दर्ज की गई रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 10:05 AM IST
मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना के डीएवी डिग्री कॉलेज में बकाया फीस को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्मदाह करने वाले छात्र उज्ज्वल(20) की दिल्ली की सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई. उसकी मौत से पैतृक गांव बागपत के भड़ल में परिजन बेहाल हो गए. परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रिसिंपल-मैनेजर समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. एसएसपी के मुताबिक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं. वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में सब इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. वहीं, सोमवार को परिजनों से एसएसपी संजय वर्मा ने मुलाकात की. उन्होंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली.
क्या था मामला: बता दें कि डीएवी कॉलेज में शनिवार को क्लास में उज्ज्वल ने आत्मदाह की कोशिश की थी. इसके तुरंत बाद उसे क्लास का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया था. उसे पहले सीएचसी फिर मेरठ के अस्पताल ले जाया गया था. वहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था. दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दो दिनों तक उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था. रविवार को उज्ज्वल की मौत हो गई. उसकी मौत से साथी छात्र और परिजन बेहद दुखी हैं.
बहन ने लगाए गंभीर आरोप: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि परिजनों से इस मामले में तहरीर मिली है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उज्ज्वल की फीस बकाया थी. इसी बात पर प्रबंधक अरविंद गर्ग और प्राचार्य प्रदीप कुमार ने उज्ज्वल को दफ्तर में बुलाकर अपमानित किया था. उसे पिटवाने का आरोप भी लगाया है. एएसआई नंदकिशोर और सिपाही ज्ञानवीर व विनीत पर भी उज्ज्वल के साथ मारपीट का आरोप था. इस मामले में सब इंस्पेक्टर और सिपाही ज्ञानवीर व विनीत को निलंबित कर दिया गया है. कॉलेज के प्रिसिंपल-मैनेजर समेत छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा.
भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी: इस मामले को लेकर मंत्री अनिल कुमार, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर के अलावा धर्मवीर बालियान कई नेता उज्जवल के परिवार से मिले हैं. सरकार से मांग की जा रही है कि उज्ज्वल के परिवार को सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे. वहीं, इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
