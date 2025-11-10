ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल की मौत, प्रिसिंपल-मैनेजर समेत 6 पर FIR, पुलिस की 5 टीमें तलाश में जुटीं

मुजफ्फरनगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी. ( etv bharat. )

मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना के डीएवी डिग्री कॉलेज में बकाया फीस को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्मदाह करने वाले छात्र उज्ज्वल(20) की दिल्ली की सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई. उसकी मौत से पैतृक गांव बागपत के भड़ल में परिजन बेहाल हो गए. परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रिसिंपल-मैनेजर समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. एसएसपी के मुताबिक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं. वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में सब इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. वहीं, सोमवार को परिजनों से एसएसपी संजय वर्मा ने मुलाकात की. उन्होंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली. क्या था मामला: बता दें कि डीएवी कॉलेज में शनिवार को क्लास में उज्ज्वल ने आत्मदाह की कोशिश की थी. इसके तुरंत बाद उसे क्लास का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया था. उसे पहले सीएचसी फिर मेरठ के अस्पताल ले जाया गया था. वहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था. दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दो दिनों तक उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था. रविवार को उज्ज्वल की मौत हो गई. उसकी मौत से साथी छात्र और परिजन बेहद दुखी हैं. एसएसपी ने दी यह जानकारी. (etv bharat)