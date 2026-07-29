श्रवण कुमार बनी दिल्ली की बहू; सास को करा रहीं कांवड़ यात्रा, करा चुकी हैं 84 कोस परिक्रमा
काजल चौधरी पेशे से गायिका हैं, जो देहाती रागनी और भजनों के कारण सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:08 AM IST
मुजफ्फरनगर: सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर जाने वाले कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस बार की यात्रा में तरह-तरह की अनोखी कांवड़ सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
ऐसी ही एक अनोखी और भावुक कर देने वाली कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर से होकर गुजरी. यह कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार की कथा को जीवंत कर रही है. दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सासू मां को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही हैं.
कंधे पर कांवड़ और उसमें बैठी वृद्ध सास, यह दृश्य जो भी देख रहा है, वह भावुक हो रहा है. काजल चौधरी की यह दूसरी कांवड़ यात्रा है. 2025 में भी उन्होंने अपनी सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की थी.
काजल चौधरी पेशे से गायिका हैं, जो देहाती रागनी और भजनों के कारण सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं. इसी वर्ष उन्होंने अपनी सास को कंधे पर बिठाकर 84 कोस की परिक्रमा भी की थी, जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में हैं.
इस वर्ष की यात्रा में उनके छोटे बेटे मनीष चौधरी भी साथ हैं. मां-बेटे बारी-बारी से कांवड़ को कंधे पर उठाते हैं और बीच-बीच में विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं.
मनीष चौधरी ने बताया कि उनकी दादी की उम्र 90 वर्ष है. उनके वजन के बराबर ही वह गंगाजल लेकर हरिद्वार से शाहदरा के लिए निकले हैं. मनीष का कहना है कि आज युवा सोशल मीडिया और मोबाइल में व्यस्त हैं, ऐसे में सभी को अपने माता-पिता और दादा-दादी की सेवा करनी चाहिए. यहीं सनातन धर्म है.
काजल चौधरी ने कहा कि मां-बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है. आज छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते और घर टूट रहे हैं. इसलिए मन में बैर न रखकर प्यार से रहना चाहिए. उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल और टीवी सीरियल से ध्यान हटाकर अपने परिवार और बुजुर्गों पर ध्यान दें.
काजल चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की. कहा कि मार्ग पर साफ-सफाई, प्रकाश, खाने-पीने और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसके लिए वह प्रशासन का आभार व्यक्त करती हैं.
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