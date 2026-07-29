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श्रवण कुमार बनी दिल्ली की बहू; सास को करा रहीं कांवड़ यात्रा, करा चुकी हैं 84 कोस परिक्रमा

श्रवण कुमार बनी दिल्ली की बहू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर जाने वाले कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस बार की यात्रा में तरह-तरह की अनोखी कांवड़ सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं. ऐसी ही एक अनोखी और भावुक कर देने वाली कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर से होकर गुजरी. यह कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार की कथा को जीवंत कर रही है. दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सासू मां को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही हैं. कंधे पर कांवड़ और उसमें बैठी वृद्ध सास, यह दृश्य जो भी देख रहा है, वह भावुक हो रहा है. काजल चौधरी की यह दूसरी कांवड़ यात्रा है. 2025 में भी उन्होंने अपनी सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की थी. सास को करा रहीं कांवड़ यात्रा. (Video Credit: ETV Bharat) काजल चौधरी पेशे से गायिका हैं, जो देहाती रागनी और भजनों के कारण सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं. इसी वर्ष उन्होंने अपनी सास को कंधे पर बिठाकर 84 कोस की परिक्रमा भी की थी, जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में हैं.