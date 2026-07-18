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मुजफ्फरनगर में बहू ने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, जानें क्यों उठाया खौफनाक कदम

बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर पट्टी इलाके का मामला.

बहू से छेड़खानी का आरोप.
बहू से छेड़खानी का आरोप. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 11:45 AM IST

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मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर पट्टी इलाके में ससुर के खिलाफ पूत्रवधू द्वारा खौफनाक कदम उठाए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि छेड़खानी से परेशान पुत्रवधू ने ससुर के प्राइवेट पर ब्लेड से हमला कर दिया. इससे ससुर गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के अनुसार वारदात के बाबत अभी कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के अनुसार घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर पट्टी इलाके की है. घटना की सूचना पीआरबी द्वारा प्राप्त हुई थी. प्राथमिक जांच और आरोपी महिला से पूछताछ में सामने आया कि ससुर (67) काफी दिनों से बुरी नीयत रखता और छेड़खानी करता था. इसी के चलते नाखून काटने वाले ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर हमला किया. हालांकि महिला या परिवार की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है. प्रार्थना पत्र मिलने पर अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. महिला को हिरासत में ले लिया गया है.





बताया जा रहा कि आरोपी पुत्रवधू (23) अपने दो छोटे बेटों के रहती है. पति रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है. पड़ोसियों का कहना है कि पुत्रवधू अक्सर मोहल्ले में ससुर की बदनीयती की चर्चा करती थी. महिला का परिवार पड़ोसियों से अलग-थलग रहता था. इसके चलते किसी ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया. बहरहाल सीएचसी बुढ़ाना में प्राथमिक इलाज के बाद घायल ससुर को जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है.

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ACCUSED OF MOLESTATION
ससुर ने की छेड़खानी
बहू से छेड़खानी
MOLESTATION OF DAUGHTER IN LAW

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