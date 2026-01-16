ETV Bharat / state

'साइबर स्लेवरी' गैंग का पर्दाफाश; चीन-पाक के एजेंट भारतीय युवकों से कंबोडिया से कराते हैं ठगी

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया.

'साइबर स्लेवरी' गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार.
'साइबर स्लेवरी' गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:09 AM IST

मुजफ्फरनगर: साइबर क्राइम पुलिस ने 'साइबर स्लेवरी' गैंग का चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो एजेंट के तौर पर काम करते हैं. यह लोग बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजते है. वहां इनके पासपोर्ट जब्त करके साइबर गुलामी कराते थे. वहां चीन और पाकिस्तान के साइबर ठग एजेंट इनके माध्यम से भारतीयों को ठगते हैं. मुजफ्फरनगर पुलिस इस मामले में खुफिया एजेंसियों की भी मदद लेगी.

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया. इसके आधार पर जांच की गई. इस मामले में आरोपी आश मोहम्मद निवासी ग्राम तावली, थाना शाहपुर और जावेद निवासी खतौला, थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ. आश मोहम्मद पहले कतर में नौकरी कर चुका है. बाद में ट्रेवल एजेंट बन गया.

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा.

कैसे जाल में फंसाते हैं: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आश मोहम्मद अपने साथी अनवर अहमद अंसारी उर्फ साबरी के साथ मिलकर ऐसे युवाओं को चुनता था, जिनके पास कंप्यूटर और टाइपिंग की नॉलेज है. उन युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा जाता है.

वहां पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें साइबर ठगी में जबरन शामिल किया जाता है. विरोध करने पर उन्हें चीनी और पाकिस्तानी एजेंट्स को साइबर स्लेवरी के लिए बेच दिया जाता है.

चीन-पाक के एजेंट कराते हैं ठगी: एसएसपी ने बताया कि अब तक की जांच में यह सामने आया है कि कंबोडिया में चीन और पाकिस्तान के साइबर ठग गैंग सक्रिय हैं. वह भारतीय युवकों से ही भारतीयों को ठगने का काम कराते हैं. कंबोडिया से किसी तरह बचकर आए युवक ने बताया कि जब हम भारत वापस लौटने की बात कहते तो वह लोग 3 युवकों को कंबोडिया बुलाने की शर्त रखते थे, ताकि उनसे साइबर ठगी कराई जा सके.

15 से ज्यादा भारतीय युवक फंसे: एसएसपी ने बताया कि जांच में यह जानकारी मिली है कि दिल्ली की भी एक कंसल्टेंसी एजेंसी इसमें शामिल है. यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिलों के 15 से ज्यादा युवक अभी भी कंबोडिया में इनके चंगुल में फंसे हैं. इसके लिए हम भारतीय खुफिया एजेंसियों से भी मदद लेंगे, ताकि वहां फंसे भारतीय युवकों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके.

भारत के खिलाफ धोखा: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कंबोडिया से भारत लौटे युवक ने बताया कि वहां पर पाकिस्तानी और चाइनीज एजेंट भारतीय युवकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं. इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय मामला है. यह भारत के खिलाफ धोखा है.

मुजफ्फरनगर से ही 50 करोड़ की ठगी: एसएसपी ने बताया कि अब तक हमें तीन शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है. जहां तक ठगी की बात है तो इस गैंग द्वारा मुंबई में 3 और 6 करोड़ की ठगी की जानकारी मिली है. अब तक की जांच में यह भी पता चल रहा है कि इस गैंग ने सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले से ही 50 करोड़ रुपए की ठगी की है.

क्या होती है साइबर स्लेवरी: Cyber Slavery को एक तरह से 'डिजिटल गुलामी' कहा जाता है. यह गंभीर अपराध माना जाता है. इसमें व्यक्तियों को ऑनलाइन तरीके से कंट्रोल किया जाता है, शोषण किया जाता है. इनका जबरन श्रम शोषण, यौन शोषण और अन्य तरह के आपराधिक काम कराए जाते हैं. यह लोगों को फंसाने, डराने, ब्लैकमेल करने और कंट्रोल करने का आधुनिक तरीका है.

