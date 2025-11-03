ETV Bharat / state

गंगा स्नान मेला; बाणगंगा के तट पर गायक कैलाश खेर के गीतों से सजी सांस्कृतिक संध्या

मुजफ्फरनगर : भागवत भूमि शुक्रताल चल रहे पांच दिवसीय भागवत महोत्सव के दौरान रविवार को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में गायक कैलाश खेर के गीत-संगीत का संगम देखने को मिला. सांस्कृतिक संध्या में उमड़े श्रद्धालु रातभर कैलाश खेर के गीत-संगीत का लुत्फ लेते रहे. इस दौरान लेजर लाइटों की किरणें गंगा के जल पर इठलाती नजर आईं.

मुजफ्फरनगर भागवत महोत्सव. (Video Credit : ETV Bharat)

भागवत महोत्सव के आयोजन में रविवार शाम करीब 7:30 बजे कैलाश खेर मंच पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने “जाना रे जोगी रे नाल” से अपने भक्ति गीतों की शुरुआत की. इसके बाद ‘तौबा तौबा तेरी सूरत’, ‘तेरे बिन नहीं लगता’, ‘दिल मेरा ढोलना’ और ‘रंग दी नी रंग दी’ जैसे हिट गीत गाकर समां बांध दिया. बाहुबली फिल्म का मशहूर भजन “कौन है वो, कौन है वो, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा” गाया तो पंडाल हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद ‘तेरी सखी मंगल गाओ रे’ और ‘आज मेरे पिया घर आए’ और ‘बम बम लहरी’ पर श्रद्धालु झूमते रहे.