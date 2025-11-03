ETV Bharat / state

गंगा स्नान मेला; बाणगंगा के तट पर गायक कैलाश खेर के गीतों से सजी सांस्कृतिक संध्या

भागवत भूमि शुक्रताल मुजफ्फरनगर में कार्तिक गंगा स्नान के मौके पर पांच दिवसीय भागवत महोत्सव का आयोजन.

मुजफ्फरनगर में भागवत महोत्सव.
मुजफ्फरनगर में भागवत महोत्सव. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
मुजफ्फरनगर : भागवत भूमि शुक्रताल चल रहे पांच दिवसीय भागवत महोत्सव के दौरान रविवार को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में गायक कैलाश खेर के गीत-संगीत का संगम देखने को मिला. सांस्कृतिक संध्या में उमड़े श्रद्धालु रातभर कैलाश खेर के गीत-संगीत का लुत्फ लेते रहे. इस दौरान लेजर लाइटों की किरणें गंगा के जल पर इठलाती नजर आईं.

मुजफ्फरनगर भागवत महोत्सव. (Video Credit : ETV Bharat)

भागवत महोत्सव के आयोजन में रविवार शाम करीब 7:30 बजे कैलाश खेर मंच पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने “जाना रे जोगी रे नाल” से अपने भक्ति गीतों की शुरुआत की. इसके बाद ‘तौबा तौबा तेरी सूरत’, ‘तेरे बिन नहीं लगता’, ‘दिल मेरा ढोलना’ और ‘रंग दी नी रंग दी’ जैसे हिट गीत गाकर समां बांध दिया. बाहुबली फिल्म का मशहूर भजन “कौन है वो, कौन है वो, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा” गाया तो पंडाल हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद ‘तेरी सखी मंगल गाओ रे’ और ‘आज मेरे पिया घर आए’ और ‘बम बम लहरी’ पर श्रद्धालु झूमते रहे.

मुजफ्फरनगर भागवत महोत्सव में शामिल अतिथि.
मुजफ्फरनगर भागवत महोत्सव में शामिल अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार मान्यता है कि पांच हजार साल पहले यहीं पर भागवत कथा का आयोजन हुआ था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि ऐतिहासिक स्थलों का वैभव फिर से लौटे. शुक्रताल का विकास उसी दिशा में हो रहा है. कार्यक्रम में कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, एसपी संजय कुमार वर्मा, रालोद विधायक मिथिलेश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. निर्मल, भाजपा नेता गौरव स्वरूप सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संत मौजूद रहे.

