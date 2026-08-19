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मुजफ्फरनगर में बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

मुजफ्फरनगर: शाहपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी छोटे भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. एफटीसी थर्ड कोर्ट ने बड़े भाई तेजवीर सैनी की ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलकर हत्या करने के मामले में आरोपी सुखपाल पुत्र हुकम सिंह को दोषी माना. अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.



अभियोजन के अनुसार मामला 22 अप्रैल 2023 का है. सोनू सैनी की ओर से दी गई तहरीर में पुलिस को बताया गया था कि सुबह करीब 9:30 बजे सुखपाल सहित कुछ लोग खेत से गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्राली निकाल रहे थे. मृतक तेजवीर ने इसका विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हुई.





आरोप है कि विवाद के दौरान सुखपाल ने तेजवीर के ऊपर ट्रैक्टर-ट्राली चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए पहले सीएचसी शाहपुर और इसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया. मेरठ ले जाते समय खतौली के पास तेजवीर की मौत हो गई.





पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी सुखपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया. 12 दिसंबर 2023 को अदालत ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया. आरोपी ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का परीक्षण कराए जाने की मांग की.





शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए गए.मृतक के बेटे सोनू सैनी सहित अन्य गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुखपाल को दोषी माना. सुनवाई पूरी होने के बाद एफटीसी थर्ड कोर्ट ने सुखपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.



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