ETV Bharat / state

बेटे की हत्या करने वाली मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद, 2022 में हुई थी वारदात

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के थाना बढ़ाना क्षेत्र के ग्राम कुरथल में 7 अगस्त 2022 को हुए एक दर्दनाक हत्या मामले में मां मुनेश देवी और उसके प्रेमी सत्येंद्र को शुक्रवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मां के अफेयर के बेटे ने किया था विरोध: अभियोजन के अनुसार मुनेश देवी के पति की मौत के बाद उसका सत्येंद्र के साथ अवैध संबंध हो गये थे. वह घर में अक्सर सत्येंद्र को ले जाती थी. इस बात का विरोध उसका जवान बेटा आशीष करता था. यह बाद मुनेश देवी को नागवार गुजरी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे आशीष को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया.

ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया प्लान: जब आशीष ट्यूबवेल पर गया, तो मां और उसके प्रेमी सत्येंद्र ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को नलकूप में फेंक दिया. हत्या के बाद मुनेश देवी ने पुलिस को बुलाया और आशीष की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी