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मुजफ्फरनगर: 19 साल पुराने मामले में कोर्ट पहुंचे दिल्ली जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी, बिना अनुमति उतरा था हेलीकॉप्टर

मुजफ्फरनगर की सीजेएम कोर्ट में 2007 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए दिल्ली जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी.

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2007 चुनाव प्रचार का मामला: पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी कोर्ट में पेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:35 PM IST

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 19 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए थे. जानकारी के मुताबिक गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट पहुंचे अहमद बुखारी ने अपने एनबीडब्ल्यू को रिकॉल कराया था. जिसके बाद अब इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में शुरू हो गई है.

मामला वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का है, जहां बताया जा रहा है कि 28 मार्च 2007 को खतौली विधानसभा क्षेत्र में यूडीएफ प्रत्याशी शाकिर अली के चुनाव प्रचार के दौरान शाही इमाम अहमद बुखारी बिना अनुमति हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे.

जानकारी देते अधिवक्ता कैलाश सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बिना अनुमति हेलीकॉप्टर लैंडिंग का मामला: उस समय पूरे जिले में चुनाव आचार संहिता लागू थी, जिसके चलते बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने के आरोप में तत्कालीन प्रत्याशी शाकिर अली, आयोजक मोहम्मद इनाम कुरैशी और शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट में पेश न होने पर जनपद की सीजेएम कोर्ट ने अहमद बुखारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे. इसके बाद 19 साल बाद अहमद बुखारी स्वयं आज कोर्ट में पेश हुए और अपने गैर-जमानती वारंट को रिकॉल कराने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अर्जी स्वीकार होने के बाद इमाम साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए, हालांकि इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.

इमाम बुखारी ने दिया प्रार्थना पत्र: इस पूरे मामले पर मौलाना के अधिवक्ता कैलाश सिंह ने बताया कि यह 2007 के विधानसभा चुनाव का मामला है, जिसमें खतौली विधानसभा से शाकिर अली प्रत्याशी थे. उनके चुनाव प्रचार के लिए इमाम साहब आए थे और इस मामले में तीन अभियुक्त थे—मोहम्मद इनाम कुरैशी, शाकिर अली और इमाम साहब. आरोप था कि बिना शासन की अनुमति के पायलट ने हेलीकॉप्टर उतार दिया था, जिसमें इनाम और शाकिर पहले ही कोर्ट में आ चुके थे. कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के संबंध में ही इमाम साहब आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे.

गैर-जमानती वारंट निरस्त होने के बाद दिल्ली लौटे: अब 2007 के इस काफी पुराने मामले में मौलाना अहमद बुखारी के वारंट कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई नियमानुसार होगी. दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के वर्तमान शाही इमाम का नाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी है. उन्हें 25 फ़रवरी 2024 को उनके पिता मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. यही मौलाना सैयद अहमद बुखारी आज मुजफ्फरनगर सीजेएम कोर्ट में अपनी पेशी के लिए पहुंचे थे.

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