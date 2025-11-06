ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी को 15 साल के लिए भेजा जेल, 36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर : दहेद हत्या मामले में एडीजे -2 कोर्ट ने दोषी को 15 साल की कठोर कारावाज की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 36,000 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. 15 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला पुरकाजी क्षेत्र का है.

कोर्ट के अनुसार, वादी मौ. आलम ने पुरकाजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि पुरकाजी के भूराहेड़ी गांव के रहने वाले आरोपी वसीम पुत्र हासिम ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी. अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वसीम ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी.

शिकायत के आधार पर पुरकाजी पुलिस ने कई धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी वसीम को 9 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने साक्ष्य और विवेचना पूरी करने के बाद 29 फरवरी 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र (चार्ट सीट) दाखिल किया.