मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी को 15 साल के लिए भेजा जेल, 36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया

दोषी ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी. दहेज के लिए पहली पत्नी की हत्या कर दी थी.

कोर्ट ने 15 साल बाद सुनाया फैसला.
कोर्ट ने 15 साल बाद सुनाया फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
मुजफ्फरनगर : दहेद हत्या मामले में एडीजे -2 कोर्ट ने दोषी को 15 साल की कठोर कारावाज की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 36,000 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. 15 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला पुरकाजी क्षेत्र का है.

कोर्ट के अनुसार, वादी मौ. आलम ने पुरकाजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि पुरकाजी के भूराहेड़ी गांव के रहने वाले आरोपी वसीम पुत्र हासिम ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी. अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वसीम ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी.

शिकायत के आधार पर पुरकाजी पुलिस ने कई धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी वसीम को 9 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने साक्ष्य और विवेचना पूरी करने के बाद 29 फरवरी 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र (चार्ट सीट) दाखिल किया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की. सरकारी वकीलों और कोर्ट पैरोकार आरक्षी अंकित सागर ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए.

गुरुवार को एडीजे -2 की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने आरोपी वसीम को दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास और 36,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

