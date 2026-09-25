रोडवेज बस में दंपती से दुर्व्यवहार पड़ा भारी; सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व परिचालक पर 15 हजार का जुर्माना
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सेवा में घोर लापरवाही का दोषी माना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:38 AM IST
मुजफ्फरनगर : रोडवेज बस में यात्री दंपती के साथ अभद्र व्यवहार मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं. आयोग ने मानसिक क्षति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित किए हैं. यह राशि संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से अदा की जाएगी.
अधिवक्ता हिमांशु कौशिक ने बताया कि पुरकाजी निवासी अनमोल जैन पत्नी के साथ 2 जून 2015 को मुजफ्फरनगर से पुरकाजी जाने के लिए रोडवेज बस संख्या UP11T-2702 में सवार हुए थे. आरोप है कि बस के परिचालक प्रदीप चौधरी ने दंपती के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें बस में बैठने से रोकने का प्रयास किया. दंपती के बस में सवार होने के बाद भी रास्ते भर उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गयाय
अनमोल जैन ने रोडवेज विभाग के एआरएम मुजफ्फरनगर सहित संबंधित उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने वर्ष 2015 में जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया. लगभग 11 वर्ष तक चले मामले में 22 सितंबर 2026 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार और सदस्य मनीष कुमार ने मामले में आदेश पारित किया.
आयोग ने परिवहन निगम की सेवा में लापरवाही मानते हुए 10 हजार रुपये मानसिक क्षति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में कुल 15 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए है.
मामले में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम), मुजफ्फरनगर और परिचालक प्रदीप चौधरी को पक्षकार बनाया गया था. आयोग के आदेश में उपभोक्ता के साथ उचित व्यवहार किए जाने पर जोर दिया गया है. अधिवक्ता हिमांशु कौशिक ने बताया कि यात्री बाकायदा टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे और ऐसे में उनके साथ किया गया व्यवहार उपभोक्ता सेवा से जुड़ा मामला था.
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