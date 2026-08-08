डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मदरसा वाले बयान पर सियासत तेज: मुजफ्फरनगर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की बैठक
मुजफ्फरनगर में उलेमाओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करते हुए मदरसों के आजादी में योगदान का पोस्टर जारी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:01 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद सियासी पारा गरमा गया है. विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं अब मुस्लिम समाज में भी इस बयान को लेकर नाराजगी देखी जा रही है.
मुजफ्फरनगर की शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों और धर्मगुरुओं की अहम बैठक हुई. बैठक में उपमुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई.
शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में हुई बैठक: बैठक की अध्यक्षता शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी खालिद कासमी ने की. इस दौरान मौलाना कारी खालिद कासमी ने मदरसों के इतिहास और देश के प्रति उनकी भूमिका को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया. पोस्टर में मदरसों के गौरवशाली इतिहास, उनकी सच्ची देशभक्ति और हिंदुस्तान की आजादी में मदरसों की अहम भागीदारी का उल्लेख किया गया है. मौलाना कारी खालिद कासमी और उत्तर प्रदेश इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार अली ने संयुक्त रूप से अपना पक्ष रखा.
उपमुख्यमंत्री के बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना: उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीन दिन पहले अपने बयान में मदरसों को लेकर टिप्पणी की थी. धर्मगुरुओं ने इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बताया. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री जी को मदरसों के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए क्योंकि वह मदरसे का इतिहास नहीं जानते. यह वही मदरसे हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले उलेमाओं की बदौलत हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ.
मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने पर जताई आपत्ति: जंगे आजादी में मदरसों का बेहद अहम रोल रहा है. बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि मदरसे हमेशा से शिक्षा, अमन और भाईचारे का पैगाम देते आए हैं. मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है. मुस्लिम समाज ने मांग की है कि उपमुख्यमंत्री अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें और मदरसा व्यवस्था की सच्चाई को समझें.
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