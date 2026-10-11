कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा-हारने पर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ता है विपक्ष, युवाओं के लिए कही ऐसी बात
मुजफ्फरनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मीडिया से साझा की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ी अहम जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:59 AM IST
मुजफ्फरनगर : कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छात्रों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है.
छात्रों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल युवाओं को गुमराह करने और टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. युवाओं को बिना किसी टकराव के अपनी बात रखनी चाहिए.
राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जब विपक्ष की सरकार थी, तब क्या वे लोगों की बातें सुनते थे? उन्होंने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता और एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि 2014 से केंद्र में एनडीए की सरकार है. जबकि ज्ञानेश कुमार उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे. मंत्री अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्ष जीतने पर चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन हारने पर जिम्मेदार ठहराता है.
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