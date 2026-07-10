मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूरी कांड; आरोपी अंकित बालियान गिरफ्तार, पूछताछ शुरू
तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित फैक्ट्री से पुलिस ने 12 श्रमिकों को मुक्त कराया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:28 AM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर के चर्चित बंधुआ मजदूरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित फैक्ट्री से पुलिस ने 12 श्रमिकों को मुक्त कराया था. इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अंकित बालियान को पुलिस ने बी-वारंट के जरिए हरियाणा की पलवल जेल से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है.
पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.
तितावी थाना क्षेत्र के गांव मांडी स्थित एक टॉर्चर फैक्ट्री में श्रमिकों को कथित रूप से बंधक बनाकर जबरन काम कराने ओर यातनाएं देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी अंकित बालियान को पुलिस ने बी-वारंट के माध्यम से हरियाणा के पलवल से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
गौरतलब है कि 22 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मांडी स्थित एक फैक्ट्री में कई कर्मचारियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे जबरन काम कराया जा रहा था. सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक के पर्यवेक्षण में गठित टीमों ने फैक्ट्री पर छापेमारी की थी.
कार्रवाई के दौरान 12 श्रमिकों को मुक्त कराया गया था. मामले में मौके से शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 28 जून को एक अन्य आरोपी रबित उर्फ रेबिट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वहीं मुख्य आरोपी अंकित बालियान फरार चल रहा था.
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अंकित बालियान को हरियाणा के पलवल पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर रखा है. इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने न्यायालय से बी-वारंट प्राप्त कर बुधवार को उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया.
फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.
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