मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन ELECTION RESULT घोषित, अध्यक्ष-महासचिव कौन बना?, जानिए

रात में जारी किए गए परिणाम, कई पदों के विजेताओं के नाम घोषित किए गए.

muzaffarnagar bar association election result 2026 president pramod tyagi know all winers
मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन के चुनाव RESULT घोषित. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
मुजफ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर की 'डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन' के वर्ष 2026-27 के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. कल देर रात एसोसिएशन की ओर से चुनाव परिणाम जारी किए गए. अध्यक्ष पद पर प्रमोद त्यागी विजयी रहे. वहीं, महासचिव पद पर सुरेंद्र कुमार मलिक ने जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने सभी विजेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया. इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी भी की गई.

बता दें कि प्रमोद त्यागी ने प्रतिद्वंदी अंजुम खान को कड़े मुकाबले में पछाड़ते हुए अध्यक्ष पद की कुर्सी अपने नाम कर ली है. महासचिव पद पर सुरेंद्र कुमार मलिक ने शुरूआती राउंड से ही बढ़त बनाई और वह अंत तक बढ़त में ही रहे. उन्होंने प्रदीप कुमार मलिक और अन्य प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चंद्रवीर चौधरी और कोषाध्यक्ष पद पर नीशुकांत शर्मा ने भी शानदार जीत हासिल की.

बता दें कि मतदान का प्रतिशत करीब 80% रहा. इसमें 2382 मतदाताओं में से 1911 ने वोट डाले थे और चुनाव अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार त्यागी ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया. वहीं, नव-निर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने जीत के बाद कहा कि वे अधिवक्ता हित और बार की गरिमा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे.

पहले भी रह चुके अध्यक्ष: प्रमोद त्यागी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. वह पहले भी कई बार मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष रह चुके है. वह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके है. वह अखिलेश यादव के काफी करीबी भी बताए जाते है.

किसे कितने वोट मिले: अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद त्यागी को 602, अंजुम खान को 543, अनिल जिंदल को 508, सुरेन्द्र पाल को 177, अर्जुन सिंह को 57 वोट मिले. प्रमोद त्यागी 59 वोटों से विजयी रहे. वहीं, महासचिव पद पर विजयी रहे सुरेंद्र कुमार मलिक को 587 वोट मिले. उनके निकटतम प्रदीप कुमार मलिक को 412, जितेंद्र कुमार को 396, नवाब अली चौधरी को 350, विकास त्यागी को 138 मत मिले. वरिष्ठतम उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे चंद्रवीर चौधरी को 680 वोट मिले. उनके निकटतम ईश्वर चंद त्यागी को 477, धर्मेंद्र कुमार पुंडीर को 336, नरेंद्र सिंह कश्यप को 322 वोट मिले. इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर नीशुकांत शर्मा विजय रहे. उनको 620 वोट मिले. उनके प्रतिद्वंद्वी मुनव्वर हुसैन को 548 वोट मिले. वरिष्ठ उपाध्यक्ष (02) पद पर राधेश्याम त्यागी 628 वोट हासिल कर विजयी रहे. उनके निकटमत प्रतिद्वंदी अमित मैनी (857) एवं अमित भारद्वाज (555) रहे. वहीं, सहसचिव पद पर गीता रानी 865 वोट हासिल कर विजयी रहीं. उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी ताजीम को 723 एवं निशा रानी को 689 वोट मिले. वरिष्ठ सदस्य पद पर शशि प्रभा 874 वोट हासिल कर विजयी रही. इसके अलावा कनिष्ठ सदस्य पद पर: ताहिर राव 711 वोट पाकर विजयी रहे. उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी शिखा चौधरी को 668 वोट मिले.

