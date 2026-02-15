ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन ELECTION RESULT घोषित, अध्यक्ष-महासचिव कौन बना?, जानिए

मुजफ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर की 'डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन' के वर्ष 2026-27 के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. कल देर रात एसोसिएशन की ओर से चुनाव परिणाम जारी किए गए. अध्यक्ष पद पर प्रमोद त्यागी विजयी रहे. वहीं, महासचिव पद पर सुरेंद्र कुमार मलिक ने जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने सभी विजेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया. इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी भी की गई.



बता दें कि प्रमोद त्यागी ने प्रतिद्वंदी अंजुम खान को कड़े मुकाबले में पछाड़ते हुए अध्यक्ष पद की कुर्सी अपने नाम कर ली है. महासचिव पद पर सुरेंद्र कुमार मलिक ने शुरूआती राउंड से ही बढ़त बनाई और वह अंत तक बढ़त में ही रहे. उन्होंने प्रदीप कुमार मलिक और अन्य प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चंद्रवीर चौधरी और कोषाध्यक्ष पद पर नीशुकांत शर्मा ने भी शानदार जीत हासिल की.



बता दें कि मतदान का प्रतिशत करीब 80% रहा. इसमें 2382 मतदाताओं में से 1911 ने वोट डाले थे और चुनाव अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार त्यागी ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया. वहीं, नव-निर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने जीत के बाद कहा कि वे अधिवक्ता हित और बार की गरिमा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे.





पहले भी रह चुके अध्यक्ष: प्रमोद त्यागी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. वह पहले भी कई बार मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष रह चुके है. वह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके है. वह अखिलेश यादव के काफी करीबी भी बताए जाते है.