ETV Bharat / state

चेहल्लुम को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट पर, जुलूस मार्ग का निरीक्षण

एडिशनल एसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने निरीक्षण कर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा लिया.

चेहल्लुम को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट
चेहल्लुम को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट (Photo Credit: ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर: जनपद में 4 अगस्त को शिया समुदाय द्वारा निकाले जाने वाले चेहल्लुम जुलूस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. शनिवार को एडिशनल एसपी सिद्धार्थ के मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने आयोजकों से भी वार्ता कर पारंपरिक ढंग से जुलूस निकालने की अपील की.
एडिशनल एसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि चेहल्लुम के अवसर पर शिया समुदाय के लोग मातमी जुलूस निकालेंगे. प्रशासन का प्रयास है कि जुलूस के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं.

एडिशनल एसपी सिद्धार्थ के मिश्रा (VIDEO Credit: ETV Bharat))

उन्होंने बताया कि नगर पालिका को जुलूस मार्ग पर साफ-सफाई और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. बारिश की संभावना को देखते हुए जुलूस मार्ग में पड़ने वाली काली नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाव, रस्सों तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.


अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन की मंशा है कि चेहल्लुम का जुलूस पूरी तरह पारंपरिक, शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जाए. जनपद में चल रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, ताकि दोनों धार्मिक आयोजन आपसी सौहार्द और भाईचारे के वातावरण में सकुशल संपन्न हो सकें. पुलिस और प्रशासन पूरे आयोजन पर लगातार नजर बनाई हुई है.

ये भी पढ़ें: एटा में चेहल्लुम जुलूस के बाद बवाल ; भीड़ ने दो युवकों को चोर समझकर पीटा, थाने के बाहर किया पथराव

TAGGED:

POLICE ALERT REGARDING CHEHLUM
CHEHLUM IN MUZAFFARNAGAR
SHIA COMMUNITY CHEHLUM PROCESSION
ADDITIONAL SP SIDDHARTH MISHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.