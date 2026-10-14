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मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे दो बदमाश

घटनास्थल पर पूछताछ करते पुलिस अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : भौराकलां थाना क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज परिसर स्थित शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती (81) की दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी मुजफ्फरनग सूरज कुमार राय भी पहुंचे. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे किसी परिचित का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और भौराकलां थाना पुलिस की तीन टीमें गठित की हैं.

घटना की जानकारी देते डीआईजी अभिषेक सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार (13 अक्टूबर) को भौराकलां थाना क्षेत्र में स्थित आईटीआई कॉलेज के शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती की हत्या की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे थे. उन्होंने पहले स्वामी देवानंद भारती को आवाज दी और इसके बाद उन्हें गोली मार दी. वारदात के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए. घटना के समय वहां मौजूद पीआरडी जवान ने भी गोली चलने की आवाज सुनने की जानकारी दी है.