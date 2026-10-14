मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे दो बदमाश
सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी मुजफ्फरनग सूरज कुमार राय ने घटनास्थल का लिया जायजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:44 AM IST
मुजफ्फरनगर : भौराकलां थाना क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज परिसर स्थित शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती (81) की दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी मुजफ्फरनग सूरज कुमार राय भी पहुंचे. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे किसी परिचित का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और भौराकलां थाना पुलिस की तीन टीमें गठित की हैं.
डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार (13 अक्टूबर) को भौराकलां थाना क्षेत्र में स्थित आईटीआई कॉलेज के शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती की हत्या की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे थे. उन्होंने पहले स्वामी देवानंद भारती को आवाज दी और इसके बाद उन्हें गोली मार दी. वारदात के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए. घटना के समय वहां मौजूद पीआरडी जवान ने भी गोली चलने की आवाज सुनने की जानकारी दी है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एवं फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं. घटनास्थल से एक बुलेट भी बरामद हुई है. जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. हालांकि, मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है.
डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और आरोपियों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुजारी स्वामी देवानंद भारती रिटायर्ड फौजी थे और ग्वालियर के मूल निवासी थे. सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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