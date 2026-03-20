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'जनानी मस्जिद' बनी बदलाव की पहचान, महिलाएं भी अदा करती हैं ईद, जुमा और तरावीह की नमाज

अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगती हैं : इस मस्जिद में महिलाएं पूरी मर्यादा, अनुशासन और पर्दे के साथ नमाज अदा करती हैं. रमजान के दौरान यहां तरावीह की नमाज में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं. ईद और बकरीद जैसे बड़े पर्वों पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है, जहां महिलाएं एक साथ इबादत कर देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगती हैं.

मस्जिद में पुरानी सोच को बदलने का काम किया जा रहा : मुजफ्फरपुर शहर के माड़ीपुर मोहल्ले में स्थित अहले हदीस की ‘जनानी मस्जिद’ आज एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की कहानी बयां कर रही है. जहां देश के कई हिस्सों में महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर आज भी संकोच, असहमति और प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, वहीं यह मस्जिद उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए नई राह दिखा रही है.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित एक मस्जिद पारंपरिक सोच से अलग हटकर महिला सशक्तिकरण और धार्मिक समानता की नई मिसाल पेश कर रही है। यहां महिलाएं मस्जिद में प्रवेश कर ईद, जुमा, बकरीद और रमजान के दौरान तरावीह की नमाज भी सामूहिक रूप से अदा करती हैं.

इस्लाम में सभी को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमती : मस्जिद की संरचना भी इस पहल को मजबूत बनाती है. यहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मंजिलों पर नमाज की व्यवस्था की गई है। पुरुष पहली मंजिल पर नमाज अदा करते हैं, जबकि महिलाओं के लिए दूसरी मंजिल निर्धारित है. इसके अलावा, दोनों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या झिझक की स्थिति न बने. मस्जिद के इमाम मौलाना नसीम रजा रयासी बताते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को नमाज अदा करने से कभी नहीं रोका गया।

''इस्लाम में पुरुष और महिलाओं दोनों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति है. समय के साथ कुछ सामाजिक कारणों और गलत धारणाओं ने इसे सीमित कर दिया, लेकिन जहां उचित व्यवस्था हो, वहां महिलाओं को मस्जिद में आने से नहीं रोका जाना चाहिए.''- नसीम रजा रयासी, इमाम मौलाना

मस्जिद में पुरानी सोच को बदलने का काम किया जा रहा (ETV Bharat)

मस्जिद में हर साल बढ़ रही महिलाओं की संख्या : ईद के अवसर पर इस मस्जिद में लगभग 150 महिलाएं एक साथ नमाज अदा करती हैं. खास बात यह है कि यह संख्या हर साल बढ़ रही है, जो इस पहल की स्वीकार्यता और बदलती सामाजिक सोच का संकेत देती है. स्थानीय महिलाओं के अनुसार, मस्जिद में नमाज अदा करना उनके लिए केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी का अनुभव भी है. कई महिलाओं का कहना है कि पहले वे घरों तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब मस्जिद में आकर उन्हें एक नई पहचान और आत्मविश्वास मिला है.

मस्जिद में महिलाएं ईद, जुमा, बकरीद और रमजान में नमाज पढ़ती हैं (ETV Bharat)

परंपरा और आधुनिक सोच के बीच संतुलन संभव : गौरतलब है कि यह परंपरा अचानक शुरू नहीं हुई। पहले भी कुछ महिलाएं यहां नमाज पढ़ने आती थीं, लेकिन समय के साथ यह एक संगठित और व्यापक रूप ले चुकी है. आज यह मस्जिद न सिर्फ मुजफ्फरपुर, बल्कि अन्य जगहों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बनती जा रही है. मुजफ्फरपुर की यह ‘जनानी मस्जिद’ केवल इबादत की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त मिसाल है। यह दिखाती है कि धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ आधुनिक सोच को अपनाकर समाज में संतुलन और समानता स्थापित की जा सकती है.

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