निशा कुमारी हत्याकांड में अदालत का फैसला, मैनेजर को आजीवन कारावास

धनबाद: बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में 21 जनवरी 2024 को हुए चर्चित निशा कुमारी हत्याकांड में जिला अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए म्यूचुअल फंड के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महज 18 महीनों में अदालत ने अपना फैसला दिया है. जिला एवं सत्र न्यायधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है.

एकतरफा प्यार में पागल था नीरज आनंद

अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि बैंक मोड़ स्थित म्यूचुअल फंड ऑफिस का प्रबंधक नीरज आनंद पहले से शादीशुदा था लेकिन अपनी ही सहयोगी निशा कुमारी के प्रति वह एकतरफा प्रेम और जुनून से ग्रसित था. जब उसे पता चला कि निशा की शादी किसी दूसरे युवक से तय हो चुकी है तो उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष इतनी बढ़ गई कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनानी शुरू कर दी.

जानकारी देते अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश (Etv bharat)

हत्या से पहले किए 100 कॉल

शादी की खरीदारी के दौरान नीरज ने अपने क्रेडिट कार्ड से धोखे से भुगतान कर सहानुभूति का दिखावा किया ताकि बाद में इन्हीं खर्चों को ब्लैकमेल मैटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सके. नौकरी छोड़ने के बाद भी आरोपी लगातार निशा को व्हाट्सएप और कॉल के जरिए धमकाता रहा. हत्या से एक रात पहले उसने 100 से अधिक कॉल और 65 मैसेज भेजकर निशा पर ऑफिस आने के लिए दबाव बनाया. रविवार को ऑफिस बंद रहने का फायदा उठाकर वह दो घंटे पहले पहुंच गया और निशा को बुलाकर लगभग दो घंटे तक प्रताड़ित किया. इसके बाद उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी.