ETV Bharat / state

निशा कुमारी हत्याकांड में अदालत का फैसला, मैनेजर को आजीवन कारावास

निशा कुमारी हत्याकांड में म्यूचुअल फंड मैनेजर को धनबाद की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Nisha Kumari
निशा कुमारी (फाइल फोटो) (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में 21 जनवरी 2024 को हुए चर्चित निशा कुमारी हत्याकांड में जिला अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए म्यूचुअल फंड के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महज 18 महीनों में अदालत ने अपना फैसला दिया है. जिला एवं सत्र न्यायधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है.

एकतरफा प्यार में पागल था नीरज आनंद

अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि बैंक मोड़ स्थित म्यूचुअल फंड ऑफिस का प्रबंधक नीरज आनंद पहले से शादीशुदा था लेकिन अपनी ही सहयोगी निशा कुमारी के प्रति वह एकतरफा प्रेम और जुनून से ग्रसित था. जब उसे पता चला कि निशा की शादी किसी दूसरे युवक से तय हो चुकी है तो उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष इतनी बढ़ गई कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनानी शुरू कर दी.

जानकारी देते अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश (Etv bharat)

हत्या से पहले किए 100 कॉल

शादी की खरीदारी के दौरान नीरज ने अपने क्रेडिट कार्ड से धोखे से भुगतान कर सहानुभूति का दिखावा किया ताकि बाद में इन्हीं खर्चों को ब्लैकमेल मैटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सके. नौकरी छोड़ने के बाद भी आरोपी लगातार निशा को व्हाट्सएप और कॉल के जरिए धमकाता रहा. हत्या से एक रात पहले उसने 100 से अधिक कॉल और 65 मैसेज भेजकर निशा पर ऑफिस आने के लिए दबाव बनाया. रविवार को ऑफिस बंद रहने का फायदा उठाकर वह दो घंटे पहले पहुंच गया और निशा को बुलाकर लगभग दो घंटे तक प्रताड़ित किया. इसके बाद उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी.

Neeraj Anand
नीरज आनंद (Etv bharat)

24 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुआ नीरज आंनद

हत्या के बाद आरोपी ने चाकू और अन्य सामान धोकर एक बैग में रख दिए और ऑफिस का गेट बाहर से बंद कर फरार हो गया. तीन दिनों तक वह कभी बाइक तो कभी एम्बुलेंस के सहारे भागता रहा. आखिर में पुलिस की विशेष टीम ने 24 जनवरी 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान पूरा किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की. फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर साक्ष्य न्यायालय में निर्णायक साबित हुए. सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश हुए.

पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के निर्णय पर जताया संतोष

अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी रमन कुमार विश्वकर्मा, साधन कुमार और रंजीत कच्छप ने पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 18 महीनों की कानूनी लड़ाई और 49 दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है.

ये भी पढ़ें- पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को बड़ी राहत, कोर्ट ने पिस्टल लहराने के आरोप से किया बरी

कोर्ट फी में बेतहाशा बढ़ोतरी का विरोध, जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य का किया बहिष्कार

दुष्कर्म और अपहरण मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने 10 महीने में सुनाई फांसी की सजा

TAGGED:

चर्चित निशा कुमारी हत्याकांड
निशा कुमारी हत्याकांड में फैसला
NISHA KUMARI MURDER CASE JHARKHAND
VERDICT IN NISHA KUMARI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.