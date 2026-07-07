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लोहरदगा में युवक का सिर और पैर बरामद, शव का शेष हिस्सा तलाश रही पुलिस

लोहरदगा में युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी है.

Mutilated dead body of young man recovered in Lohardaga
घटनास्थल की तस्वीर (लोहरदगा) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 7:10 PM IST

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लोहरदगा: जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित ओयना टोंगरी के बंद पड़े पत्थर खदान में भरे गहरे पानी से बोरे में बंद एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की स्थिति इतनी खराब थी कि प्रथम दृष्टया हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के टुकड़े कर पानी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस शव की पहचान और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सिर्फ सिर और पैर ही मिला

मंगलवार को लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के ओयना टोंगरी स्थित बंद पड़े पत्थर खदान में कुछ युवक मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर पानी में पड़े एक बोरे पर पड़ी. शक होने पर उन्होंने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बोरे को पानी से बाहर निकाला.

बोरा खोलने पर उसके अंदर युवक का क्षत-विक्षत शव मिला. शव की हालत बेहद खराब थी. पुलिस के अनुसार बोरे में शव का सिर्फ सिर और पैर ही बरामद हुआ है. इससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसे बोरे में बंद कर गहरे पानी में फेंक दिया गया.

Mutilated dead body of young man recovered in Lohardaga
शव मिलने के बाद जमा लोग (लोहरदगा) (ETV Bharat)

ओयना टोंगरी का यह पत्थर खदान लंबे समय से बंद पड़ा है. खदान में बारिश और अन्य स्रोतों से पानी भर जाने के कारण यह गहरे तालाब का रूप ले चुका है. इसी वजह से शव लंबे समय तक पानी में पड़ा रहने की संभावना भी जताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है.

सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी.

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