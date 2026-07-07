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लोहरदगा में युवक का सिर और पैर बरामद, शव का शेष हिस्सा तलाश रही पुलिस

लोहरदगा: जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित ओयना टोंगरी के बंद पड़े पत्थर खदान में भरे गहरे पानी से बोरे में बंद एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की स्थिति इतनी खराब थी कि प्रथम दृष्टया हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के टुकड़े कर पानी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस शव की पहचान और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सिर्फ सिर और पैर ही मिला

मंगलवार को लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के ओयना टोंगरी स्थित बंद पड़े पत्थर खदान में कुछ युवक मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर पानी में पड़े एक बोरे पर पड़ी. शक होने पर उन्होंने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बोरे को पानी से बाहर निकाला.

बोरा खोलने पर उसके अंदर युवक का क्षत-विक्षत शव मिला. शव की हालत बेहद खराब थी. पुलिस के अनुसार बोरे में शव का सिर्फ सिर और पैर ही बरामद हुआ है. इससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसे बोरे में बंद कर गहरे पानी में फेंक दिया गया.