मेरठ गन्ने के खेत में मिला युवती का क्षत-विक्षत शव, पहचान मिटाने के लिए ईंट से कुचला चेहरा
सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 10:11 AM IST
मेरठ: यूपी के मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुशावली और ज्वालागढ़ गांव के बीच सड़क किनारे एक गन्ने के खेत में 24-25 वर्षीय अज्ञात युवती का रक्तरंजित शव बरामद हुआ.
हत्यारों ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए युवती का चेहरा भारी ईंट या पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे उसकी शिनाख्त न हो सके. पहचान छिपाने के मकसद से शव को यहां गन्ने के खेत में लाकर फेंका गया.
मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुशावली और ज्वालागढ़ गांव के बीच सड़क किनारे एक गन्ने के खेत में 24-25 वर्षीय अज्ञात युवती का रक्तरंजित शव बरामद हुआ.
हत्यारों ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए युवती का चेहरा भारी ईंट या पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे उसकी शिनाख्त न हो सके. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतका सलवार-सूट पहने हुए थी. उसके चेहरे, गले और हाथों पर गंभीर चोट व खून के गहरे निशान थे. हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवती की एक आंख बाहर निकल आई थी और जीभ दांतों तले दबी मिली.
प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और साक्ष्य मिटाने तथा पहचान छिपाने के मकसद से शव को यहां गन्ने के खेत में लाकर फेंका गया. मौके पर पहुंची फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ टीम ने घटनास्थल के आसपास से महत्वपूर्ण नमूने और साक्ष्य एकत्र किए हैं.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि "सरधना पुलिस को गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया है. प्रथम दृष्टया चेहरा कुचलकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है. मृतका की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.
आसपास के गांवों, पुलिस स्टेशनों और मिसिंग रिपोर्ट खंगाली जा रही हैं. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
घटना की खबर फैलते ही कुशावली, ज्वालागढ़, सलावा और दौलतपुर गांवों के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. पुलिस आसपास के जिलों और थानों में दर्ज गुमशुदगी के डेटा को मिला रही है. मुख्य मार्गों और संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके.
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