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रुद्रपुर रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, धड़ से अलग था सिर, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

रुद्रपुर रेलवे ट्रैक पर मिली लाश ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में रिंग रोड के नीचे रेलवे ट्रैक के पास करीब 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. युवक का सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले. सूचना मिलते ही पंतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया पुलिस ट्रेन से कटने के कारण युवक की मौत होने की आशंका जता रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है.

घटना के मुताबिक, रिंग रोड के नीचे रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों के माध्यम से पुलिस को मिली थी. बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के एक ओर युवक का धड़ पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी ओर उसका सिर मिला. शव की इस स्थिति को देखकर मौके पर पहुंचे लोग भी हैरान रह गए. घटना की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.