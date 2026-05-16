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500 के नोट पर लिखा 'सॉरी मम्मी पापा' रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत-विक्षत शव,

सिरोही : जिले के आबूरोड रेलवे स्टेशन यार्ड में शनिवार को एक युवक की क्षत-विक्षत लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. आसपास के थानों व सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को युवक के बारे में जानकारी हो तो तत्काल जीआरपी थाना आबूरोड से संपर्क करें. मृतक की उम्र करीब 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है. उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 9 इंच, रंग गेहूंआ, शरीर दुबला-पतला और सिर पर काले बाल थे. युवक ने काले रंग की फुल आस्तीन शर्ट, ग्रे रंग की जींस और पैरों में ग्रे-सफेद रंग के क्रॉक्स पहन रखे थे.