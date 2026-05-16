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500 के नोट पर लिखा 'सॉरी मम्मी पापा' रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत-विक्षत शव,

मामला आत्महत्या से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

रेलवे पुलिस थाना, आबूरोड
रेलवे पुलिस थाना, आबूरोड (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 12:25 PM IST

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सिरोही : जिले के आबूरोड रेलवे स्टेशन यार्ड में शनिवार को एक युवक की क्षत-विक्षत लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. आसपास के थानों व सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को युवक के बारे में जानकारी हो तो तत्काल जीआरपी थाना आबूरोड से संपर्क करें. मृतक की उम्र करीब 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है. उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 9 इंच, रंग गेहूंआ, शरीर दुबला-पतला और सिर पर काले बाल थे. युवक ने काले रंग की फुल आस्तीन शर्ट, ग्रे रंग की जींस और पैरों में ग्रे-सफेद रंग के क्रॉक्स पहन रखे थे.

नोट और कपड़े पर लिखा सॉरी
नोट और कपड़े पर लिखा सॉरी (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें. बालोतरा: खेत में मिला 7 दिन से लापता युवक का क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव की तलाशी ली, लेकिन मृतक के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले. हालांकि, शव के पास एक पॉलिथीन की थैली मिली, जिसमें एक जोड़ी नया बिना सिला हुआ पेंट-शर्ट का कपड़ा, 8500 नकद और पीले धातु की एक आर्टिफिशियल चेन बरामद हुई. चैन में 'राम' नाम का लॉकेट लगा हुआ था. मौके से एक 500 नोट मिला, जिस पर अंग्रेजी में 'सॉरी मम्मी पापा' लिखा हुआ था, जबकि कपड़े पर भी हिंदी में 'सॉरी मम्मी पापा' लिखा मिला. इससे मामला आत्महत्या से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

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MUTILATED BODY OF YOUTH
DEAD YOUTH FOUND ON RAILWAY TRACKS
रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव
500 के नोट पर लिखा सॉरी मम्मी पापा
MAN FOUND DEAD ON RAIL TRACK

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