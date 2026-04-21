ETV Bharat / state

बिहार में NH-319 के पास बरामद हुआ महिला का कटा शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

रोहतास में अज्ञात महिला का कटा हुआ शव (कमर से घुटने तक) बरामद हुआ है. पुलिस दुष्कर्म के एंगल से जांच कर रही है. पढ़ें

ROHTAS MURDER NEWS
रोहतास में हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में दिनारा थाना क्षेत्र के गौरा गांव के पास NH-319 के किनारे एक अज्ञात महिला का कटा हुआ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों ने सुबह खेत के पास पड़ा कमर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के अंग को कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी.

कमर से नीचे और घुटनों से ऊपर: मिली जानकारी के अनुसार, बरामद अंग में महिला की कमर से लेकर दोनों पैरों के घुटनों तक की बॉडी शामिल है, जबकि कमर से ऊपर का हिस्सा और घुटनों से नीचे के पैर गायब हैं. इलाके में खून के छींटे और विक्षत स्थिति देखकर लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि यह हिस्सा गौरा पुल के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

महिला का मिला क्षत विक्षत शव मिला (ETV Bharat)

जांच के लिए गठित की गई डॉक्टरों की टीम: पुलिस ने शव के अंग को सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपाधीक्षक के नेतृत्व में चार डॉक्टरों की टीम गठित की गई है. टीम पोस्टमार्टम करेगी और मृतका की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है. चिकित्सकों को विशेष रूप से दुष्कर्म (रेप) के एंगल से जांच करने का अनुरोध किया गया है. अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

ROHTAS MURDER NEWS
पुलिस दुष्कर्म के एंगल से कर रही जांच (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी जांच: डॉ. पंकज कुमार सहित टीम के चिकित्सकों ने बताया कि पूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वजह, समय और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकेंगे. फिलहाल रेप समेत सभी संभावित एंगल पर जांच चल रही है. पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ तेज कर दी है ताकि मृतका की पहचान हो सके.

"आज सुबह पुलिस के द्वारा एक अज्ञात महिला का शव लाया गया है. शव कमर से नीचे तथा घुटने से ऊपर तक ही है । पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टरों की टीम गठित की गई है. दुष्कर्म के एंगल पर भी जांच की जाएगी."- डॉ. पंकज कुमार, सदर अस्पताल, सासाराम

ROHTAS MURDER NEWS
सड़क किनारे पड़ा हुआ था शव (ETV Bharat)

इलाके में फैली दहशत: इस घटना से गौरा गांव और आसपास के इलाके में भय का माहौल है. लोग खुलेआम पूछ रहे हैं कि आखिर महिला की बॉडी का बाकी हिस्सा कहां है और यह घटना कैसे हुई. कई ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही दोषियों तक पहुंचा जाएगा.

ROHTAS MURDER NEWS
रोहतास में महिला का शव (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस?: एसपी रौशन कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से काम कर रही है. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि बॉडी को कहीं और से यहां लाकर फेंका या प्लांट किया गया हो सकता है. पुलिस पहचान की कोशिश में जुटी है और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज तथा मिसिंग रिपोर्ट्स की जांच कर रही है.

"घटना की जानकारी मिली है. बॉडी को कहीं दूसरे जगह से यहां प्लांट किया गया है. तमाम बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है, फिलहाल जांच जारी है." -रौशन कुमार, एसपी, रोहतास

ये भी पढ़ें-

फल्गु नदी के किनारे महिला की लाश मिलने से हड़कंप, किसी ने रेत के नीचे दफनाया.. जानें कैसे हुआ खुलासा

पोस्टमार्टम के बाद शव को कुत्तों ने नोचा, अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं, सिवान में शिक्षिका ने की आत्महत्या

TAGGED:

BODY OF WOMAN RECOVERED
MUTILATED BODY OF WOMAN
रोहतास में महिला का शव
रोहतास में हत्या
ROHTAS MURDER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.