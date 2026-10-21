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सड़क किनारे मिला एक दिन के नवजात का क्षत-विक्षत शव, आधा सिर और एक हाथ गायब

जैसलमेर कोतवाली थाना ( ETV Bharat File Photo )

जैसलमेर : स्वर्णनगरी में बुधवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. जिस मासूम ने दुनिया में अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत हुए महज एक दिन होने की आशंका है, उसका शव सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला. आयुर्वेदिक अस्पताल के बाहर मिट्टी से सना नवजात का क्षत-विक्षत शव देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. मासूम का आधा सिर और एक हाथ गायब था. आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी जानवर ने नोचा होगा.