सड़क किनारे मिला एक दिन के नवजात का क्षत-विक्षत शव, आधा सिर और एक हाथ गायब
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
Published : October 21, 2026 at 4:57 PM IST
जैसलमेर : स्वर्णनगरी में बुधवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. जिस मासूम ने दुनिया में अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत हुए महज एक दिन होने की आशंका है, उसका शव सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला. आयुर्वेदिक अस्पताल के बाहर मिट्टी से सना नवजात का क्षत-विक्षत शव देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. मासूम का आधा सिर और एक हाथ गायब था. आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी जानवर ने नोचा होगा.
पुलिस कर रही मामले की जांच : शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर ने फोन कर नवजात का शव मिलने की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात वहां कैसे पहुंचा और उसे कौन छोड़कर गया. बच्चे की जन्म के समय स्थिति क्या थी, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. मामले की जांच जारी है.
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अस्पताल के बाहर पड़ा मिला मासूम का शव : मामला शहर के रामगढ़ रोड क्षेत्र का है. जहां आयुर्वेदिक अस्पताल के एक डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी कि अस्पताल के बाहर सड़क किनारे एक नवजात का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी. नवजात की इस हालत में मौत और शव वहां मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए.
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सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नवजात की उम्र करीब एक दिन बताई जा रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मासूम को वहां कौन छोड़कर गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही नजदीकी अस्पतालों और प्रसूति केंद्रों के रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं, ताकि हाल ही में हुए प्रसव और नवजात से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
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