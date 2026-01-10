ETV Bharat / state

महराजगंज में किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिला; जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, जंगली जानवर के पगमार्क मिले

महराजगंज : जनपद के सोहगीबरवा थाना क्षेत्र के जंगल में शनिवार को किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया. किशोरी शुक्रवार की शाम जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. शव से कुछ ही दूरी पर किशोरी का हाथ का अवशेष मिला है. पुलिस ने शव को पास्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

शुरुआती जांच में किशोरी को जंगली जानवर द्वारा शिकार बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.



डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि सोहगीबरवा थाना क्षेत्र के निवासी उमेश चौधरी की बेटी गुड्डी चौधरी (14) शुक्रवार की शाम अपनी बड़ी बहन के साथ जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. इस दौरान वह अचानक लापता हो गई. देर शाम तक खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन परेशान हो गए. पूरी रात तलाशने के बाद शनिवार को जंगल की झाड़ियों में किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.