महराजगंज में किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिला; जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, जंगली जानवर के पगमार्क मिले
सोहगीबरवा थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव कनौजिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.
Published : January 10, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : January 10, 2026 at 3:55 PM IST
महराजगंज : जनपद के सोहगीबरवा थाना क्षेत्र के जंगल में शनिवार को किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया. किशोरी शुक्रवार की शाम जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. शव से कुछ ही दूरी पर किशोरी का हाथ का अवशेष मिला है. पुलिस ने शव को पास्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
शुरुआती जांच में किशोरी को जंगली जानवर द्वारा शिकार बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.
डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि सोहगीबरवा थाना क्षेत्र के निवासी उमेश चौधरी की बेटी गुड्डी चौधरी (14) शुक्रवार की शाम अपनी बड़ी बहन के साथ जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. इस दौरान वह अचानक लापता हो गई. देर शाम तक खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन परेशान हो गए. पूरी रात तलाशने के बाद शनिवार को जंगल की झाड़ियों में किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.
सोहगीबरवा थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव कनौजिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया जंगली जानवर द्वारा किशोरी को शिकार बनाए जाने की आशंका है. उन्होंने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो पाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग भी सक्रिय हो गया है.
डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल के पास एक पेड़ पर जंगली जानवर के पंजों के निशान (पग मार्क) भी मिले हैं. परिस्थितियों को देखते हुए आशंका है कि किशोरी को टाइगर या तेंदुआ में से किसी एक ने अपना शिकार बनाया हो.
डीएफओ ने बताया कि जांच के लिए स्थानीय रेंजर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. पूरे क्षेत्र में सघन जांच और निगरानी की जा रही है, ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
