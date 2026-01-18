व्यक्ति को जंगल में घसीटते हुए ले गया टाइगर, वन विभाग कर्मियों को मिला सिर, शिनाख्त करने में जुटा महकमा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 18, 2026 at 1:20 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत नया बायपास पुल के पास बाघ के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई है, रामनगर वन प्रभाग की बेला बीट क्षेत्र में देर शाम एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर उसे सड़क से उठाकर जंगल के भीतर घसीट लिया, घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण देर रात अभियान को रोकना पड़ा.
आज सुबह तड़के एक बार फिर वन विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया. फायरिंग और बम पटाखों की आवाज के बीच टीम ने बाघ के पगचिह्नों का पीछा करते हुए लगभग दो किलोमीटर अंदर जंगल में सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान जंगल के भीतर व्यक्ति का अधखाया शव बरामद किया गया. वन विभाग के अनुसार, शव के रूप में केवल सिर ही बरामद हो पाया है, जबकि शेष शरीर के अंगों को बाघ ने खा लिया. घटना की जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि यह घटना देर शाम की है, जब बाघ व्यक्ति को सड़क से उठाकर जंगल के अंदर ले गया था.
उन्होंने बताया कि रात के समय लगातार सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अभियान रोकना पड़ा. सुबह पुनः सघन सर्च अभियान चलाया गया. जिसके दौरान जंगल के अंदर से व्यक्ति का अधखाया शव बरामद कर लिया गया. एसडीओ ने बताया कि फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और डीएनए सैंपलिंग भी कराई जाएगी, ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके. वन विभाग द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और आसपास के गांवों में लोगों को जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी गई है.
गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग व इसके आजपास कि क्षेत्र में बीते एक महीने के भीतर बाघों के हमलों में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वन विभाग के सामने मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. हालांकि वन विभाग द्वारा भी लगातार लोगों से जंगल न जाने की अपील की जा रही है.
