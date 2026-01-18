ETV Bharat / state

व्यक्ति को जंगल में घसीटते हुए ले गया टाइगर, वन विभाग कर्मियों को मिला सिर, शिनाख्त करने में जुटा महकमा

रामनगर में मिला व्यक्ति का क्षत विक्षत शव ( Photo-ETV Bharat )