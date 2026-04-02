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फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में 30 क्विंटल सरसों चोरी, व्यापारियों ने की सुरक्षा की मांग, जांच में जुटी पुलिस

फिरोजपुर झिरका मंडी में 30 क्विंटल सरसों चोरी मामले में पुलिस जांच कर रही है. व्यापारियों ने सुरक्षा और सख्त करने की मांग की है.

NUH FEROZEPUR JHIRKA MUSTARD THEFT
फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में सरसों चोरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 12:28 PM IST

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नूंह: जिले की फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में सरसों चोरी का बड़ा मामला सामने आया है. अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी के गोदाम से करीब 30 क्विंटल सरसों चोरी कर ली. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे मंडी के व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पीड़ित व्यापारी ने बयां किया अपना दर्द: इस बारे में पीड़ित व्यापारी सरोज कुमार ने बताया कि, "मेरी फर्म बांके बिहारी के नाम से मंडी में रजिस्टर्ड है. मैंने हाल ही में किसानों से खरीदी गई सरसों अपने गोदाम में रखी हुई थी. बीती रात अज्ञात चोरों ने गोदाम के पिछले दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 60 से 70 बैग सरसों चोरी कर ले गए. घटना के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन और मंडी प्रधान को इसकी सूचना दी गई. इस समय सरसों की खरीद का सीजन चल रहा है और बाजार में अच्छे दाम मिलने के कारण किसान भी निजी व्यापारियों को फसल बेच रहे हैं. ऐसे में मंडी में बड़ी मात्रा में फसल रखी हुई है, जिससे चोरी की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है."

फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में 30 क्विंटल सरसों चोरी (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है.

मंडी प्रधान ने की स्थायी सुरक्षा की मांग: इस घटना को लेकर मंडी प्रधान अरविंद कुमार ने कहा कि, "खरीद सीजन के दौरान रात में पुलिस गश्त बढ़ाना बेहद जरूरी है. पुलिस का सहयोग मिल रहा है, लेकिन मंडी में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसके लिए चौकीदारों की नियुक्ति और अन्य सुरक्षा उपाय जल्द लागू किए जाएंगे."

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग: घटना के बाद मंडी के व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए. आढ़ती राकेश गोयल ने कहा कि, "इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए. व्यापारियों का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है."

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