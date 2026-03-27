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हरियाणा में सरसों की खरीद कल से, किसानों का होगा बायोमैट्रिक सत्यापन, जानें इस साल क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य

हरियाणा के मंडियों में 28 मार्च से आधिकारिक तौर पर सरसों की खरीद की जायेगी. इस साल समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 6200 रुपये निर्धारित है.

MUSTARD PROCUREMENT IN HARYANA
सरसों की नमी जांचते करते कर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 4:08 PM IST

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भिवानीः हरियाणा प्रदेश की 400 की लगभग मंडियों में कल (शनिवार) से सरसों की खरीद शुरू होने जा रही है. वहीं गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी. इसी बीच इन दिनों निजी तौर पर सरसों की खरीद खरीद जारी है. इसके पीछे मुख्य कारण सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में किसानों की सरसों 6500 से 6600 प्रति क्विंटल के भाव में बिक रही है. वहीं गेहूं का सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया है.

सरसों की 300 क्विंटल हो चुकी है आवक: भिवानी अनाज मंडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र ने "बताया कि कल से शुरू होने वाली सरसों खरीद को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है. इसके लिए चार शैड बनाए गए हैं, ताकि बारिश जैसी स्थिति होने पर सरसों को भींगने से बचाया जा सके. इसके अलावा तिरपाल की अतिरिक्त व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं." उन्होंने बताया कि "भिवानी अनाज मंडी में 300 क्विंटल के लगभग सरसों की आवक हो चुकी है."

28 मार्च से हरियाणा में सरसों की खरीद (Etv Bharat)

मंडी में होगा किसानों का बायोमैट्रिक सत्यापनः उन्होंने कहा कि "अकेले भिवानी में सरसों के लिए 3 खरीद केंद्र, एक सब यार्ड और अनाज मंडी में सरसों खरीद होगी. अबकी बार सरकार के आदेशों पर गेट पास बनने के बाद ही सरसो की ट्रॉली मंडी में प्रवेश कर पाएगी. इसके लिए किसान की बायोमैट्रिक सत्यापन होगा, जिन किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है, वे किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटो को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद ही गेट पास जारी होगा और मंडी में प्रवेश करने पर किसानों की बायोमैट्रिक भी दर्ज की जाएगी."

नमी-गेहूं के लिए 12 और सरसों के लिए 8 फीसदीः उन्होंने बताया कि "सरसों में 8 प्रतिशत तथा गेहूं में 12 प्रतिशत नमी की सीमा तय की गई है. किसान अपनी फसल को सुखाकर लाए, ताकि उन्हे मंडी में उचित दाम मिल सकें. मंडी में आने वाले किसानों के लिए अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही मार्केंट कमेटी द्वारा वॉटर कुलर की सफाई कर समुचित पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो."

इन दिनों खुले में सरसों बेचना लाभकारीः वहीं मंडी के आढ़ती भुरू ने बताया कि परचेज (आवक) अधिक होने पर भिवानी की मुख्य अनाज मंडी के अलावा चार अन्य मंडियों में भी खरीद की व्यवस्था की जायेगी. बारदाने की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई है. खुले बाजार के मंडियों में इन दिनों सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर हो रही है. जो किसानों के लिए लाभकारी है.

ये भी पढ़ें-सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी, 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद
Last Updated : March 27, 2026 at 4:08 PM IST

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हरियाणा में सरसों की खरीद
सरसों का समर्थन मूल्य 6200
गेहूं का समर्थन मूल्य 2585
MUSTARD SUPPORT PRICE 6200
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