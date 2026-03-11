नूंह में सरकारी खरीद से पहले ही एमएसपी पर पहुंची सरसों, मेवात मंडियों में 6200 रुपये क्विंटल भाव
नूंह की मंडियों में सरसों का भाव सरकारी खरीद से पहले ही एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है.
नूंह: मेवात क्षेत्र की अनाज मंडियों में रबी सीजन की प्रमुख फसल सरसों की आवक शुरू होते ही किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे हैं. खास बात यह है कि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तक पहुंच गया है. इस साल सरकार ने सरसों का एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और मंडियों में सूखी सरसों का भाव इसी स्तर तक पहुंच गया है. वहीं गीली सरसों करीब 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है. इससे किसानों के चेहरों पर साफ खुशी देखी जा सकती है.
10 हजार क्विंटल तक पहुंची खरीद: मंडी व्यापारियों के अनुसार नूंह जिले सहित मेवात क्षेत्र की विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक करीब 10 हजार क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है. फिलहाल सरसों की आवक शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी मात्रा तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. सुबह होते ही मंडियों में किसानों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय हालात से बढ़ी मांग: व्यापारियों का मानना है कि इस बार सरसों के दामों में तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति भी अहम कारण है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल व अमेरिका के बीच टकराव के चलते खाद्य तेलों के वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. साथ ही पाम ऑयल के आयात में कमी आने से घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग बढ़ गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को बेहतर कीमत के रूप में मिल रहा है.
मंडी प्रशासन ने जताई संतुष्टि: अनाज मंडी पुनहाना के वाइस चेयरमैन संजीव ने बताया कि, "सरसों की आवक अभी शुरू ही हुई है, लेकिन किसानों को एमएसपी के आसपास भाव मिलना अच्छी बात है. इससे किसानों का भरोसा भी बढ़ेगा और मंडियों में कारोबार भी तेज होगा.ठ
आढ़तियों ने बताई बाजार की स्थिति: वहीं, आढ़ती संजय कुमार ने कहा कि, "पाम ऑयल के आयात में कमी और सरसों तेल की बढ़ती मांग के कारण मंडियों में सरसों के भाव मजबूत बने हुए हैं. अभी आवक कम है, लेकिन अगले दिनों में बढ़ेगी तो कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा."
बाजार में आगे और तेजी की उम्मीद: मंडी के पूर्व चेयरमैन उमेश आर्य का कहना है कि, "अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए सरसों के दाम मजबूत बने हुए हैं. यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में किसानों को और बेहतर भाव मिलने की संभावना है."
किसानों में खुशी का माहौल: किसान हाकम ने खुशी जताते हुए कहा कि, "इस बार मौसम भी ठीक रहा और फसल अच्छी हुई है. मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है तो मेहनत का सही फल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है."
