सरसों के दामों में गिरावट से किसानों ने बिक्री रोकी, भरतपुर जिले की 60% मिलें ठप

भरतपुर: जिले की मंडियों में सरसों के भाव में अचानक आई गिरावट ने किसानों की उम्मीदों को झटका दे दिया है. दो महीने पहले तक जहां मंडियों में सरसों 7100 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही थी, वहीं अब भाव घटकर 6700 से 6750 रुपए रह गए हैं. कीमतों में आई इस गिरावट के चलते किसानों ने फिलहाल सरसों की बिक्री रोक दी है. मंडियों में आवक लगभग 40 प्रतिशत तक सिमट गई है. इसका सीधा असर जिले की तेल मिलों पर पड़ा है, जिनमें से करीब 60 प्रतिशत मिलें बंद पड़ी हैं.

किसान फसल रोककर बैठे : भरतपुर की प्रमुख कृषि मंडियों जैसे वैर, नगर, डीग और भरतपुर नई सरसों मंडी में पिछले दो तीन सप्ताह से सरसों की आमद घट गई है. किसान अपनी उपज घरों में या खेत के गोदामों में रोककर बैठे हैं. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव बढ़ सकते हैं. उनका मानना है कि अभी बेचने पर उन्हें घाटा झेलना पड़ सकता है.

भूपेंद्र गोयल, सरसों व्यापारी...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

भरतपुर सरसों मंडी के व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि दो महीने पहले सरसों का भाव 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह घटकर 6750 रुपए रह गया है. किसानों को यह दर रास नहीं आ रही. ऐसे में वे अपनी फसल मंडी नहीं ला रहे. गोयल का कहना है कि पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति बन चुकी है, जब सरसों का भाव घटने पर किसानों ने बिक्री टाल दी थी और कुछ समय बाद भाव सुधरने पर ही उपज निकाली.