सरसों के दामों में गिरावट से किसानों ने बिक्री रोकी, भरतपुर जिले की 60% मिलें ठप

सरसों के भाव गिरे, मंडी में सुस्ती. भाव में अचानक आई गिरावट से किसानों की उम्मीदों को झटका. देखिए भरतपुर से ये रिपोर्ट...

सरसों के भाव गिरे, मंडी में सुस्ती (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 3:38 PM IST

भरतपुर: जिले की मंडियों में सरसों के भाव में अचानक आई गिरावट ने किसानों की उम्मीदों को झटका दे दिया है. दो महीने पहले तक जहां मंडियों में सरसों 7100 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही थी, वहीं अब भाव घटकर 6700 से 6750 रुपए रह गए हैं. कीमतों में आई इस गिरावट के चलते किसानों ने फिलहाल सरसों की बिक्री रोक दी है. मंडियों में आवक लगभग 40 प्रतिशत तक सिमट गई है. इसका सीधा असर जिले की तेल मिलों पर पड़ा है, जिनमें से करीब 60 प्रतिशत मिलें बंद पड़ी हैं.

किसान फसल रोककर बैठे : भरतपुर की प्रमुख कृषि मंडियों जैसे वैर, नगर, डीग और भरतपुर नई सरसों मंडी में पिछले दो तीन सप्ताह से सरसों की आमद घट गई है. किसान अपनी उपज घरों में या खेत के गोदामों में रोककर बैठे हैं. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव बढ़ सकते हैं. उनका मानना है कि अभी बेचने पर उन्हें घाटा झेलना पड़ सकता है.

भूपेंद्र गोयल, सरसों व्यापारी...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

भरतपुर सरसों मंडी के व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि दो महीने पहले सरसों का भाव 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह घटकर 6750 रुपए रह गया है. किसानों को यह दर रास नहीं आ रही. ऐसे में वे अपनी फसल मंडी नहीं ला रहे. गोयल का कहना है कि पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति बन चुकी है, जब सरसों का भाव घटने पर किसानों ने बिक्री टाल दी थी और कुछ समय बाद भाव सुधरने पर ही उपज निकाली.

विदेशी तेल ने बिगाड़ी बाजार की चाल : व्यापारी भूपेंद्र गोयल के अनुसार, विदेशी आयातित तेल सस्ता मिलने से घरेलू सरसों तेल की मांग में कमी आई है. विदेशी पाम और सोया तेल की कीमतें काफी नीचे हैं, जिससे व्यापारियों और रिफाइनरियों ने उसी की ओर रुख कर लिया है. वहीं, रिटेल बाजार में सरसों तेल अभी भी 165 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा.

Mustard Prices Fall
सरसों के दामों में गिरावट (ETV Bharat Bharatpur)

60% मिलें बंद, मजदूरों पर असर : व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि भरतपुर जिले में करीब 125 से अधिक छोटी-बड़ी तेल मिलें संचालित हैं, जिनमें अब तक 60 प्रतिशत से अधिक मिलें बंद पड़ी हैं. शेष मिलें भी आधी क्षमता पर चल रही हैं. इससे न केवल किसानों बल्कि मजदूरों की आजीविका पर भी असर पड़ा है.

व्यापारी गोयल ने बताया कि कच्चे माल की कमी और बाजार में सस्ते तेल की अधिकता के कारण व्यापारियों को मिल बंद करनी पड़ी हैं. लगातार घाटा झेलना मुश्किल हो गया है. मिलों के बंद होने से पिराई का काम रुक गया है, जिससे मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है.

