कोविड के बाद पहली बार सरसों 7150 पहुंची, किसानों की चिंता जस की तस, विदेशी तेलों ने बाजार को झकझोरा
सरसों के दाम कोरोना काल के बाद पहली बार 7000 पार गई है.
Published : December 6, 2025 at 8:00 PM IST
भरतपुर : इस सीजन में सरसों के बाजार ने चार साल बाद ऐसी तेजी दिखाई, जिसने किसानों और व्यापारियों दोनों में उम्मीद जगा दी है. कोविड काल के बाद पहली बार सरसों के दाम 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए, लेकिन यह मजबूती ज्यादा समय टिक नहीं पाई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में विदेशी तेलों पाम, रिफाइंड और सोया आदि की कीमतों में तेज गिरावट ने सरसों के तेल को सीधी चुनौती दी और लोकल मंडियों में सरसों का दाम लुढ़ककर 6850–6900 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया. किसान जहां लागत बढ़ने और दाम न मिलने से परेशान हैं, वहीं व्यापारी और मिलर्स इस सीजन में आए तेज उतार-चढ़ाव से बाजार की अनिश्चितता को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.
विदेशी तेलों की कीमतें बनीं सबसे बड़ा फैक्टर : सरसों मंडी व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि जब सरसों का दाम 7150 पहुंचा था, उस समय विदेशी तेल सरसों तेल से ऊपर बिक रहे थे. पाम और सोया के दाम बढ़े हुए होने की वजह से सरसों तेल की मांग बढ़ी थी. साथ ही बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सरसों तेल की खपत में वृद्धि ने भी दाम को सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही विदेशी तेलों के दाम अचानक गिरकर सरसों तेल से 25–30 रुपए प्रति किलो नीचे आ गए, बाजार का पूरा समीकरण बदल गया. इसी वजह से सरसों में 200–300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है.
नई फसल से और टूट सकता है बाजार : व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि आने वाले दो से तीन महीनों में सरसों की नई फसल आने वाली है. मौसम अभी फसल के अनुकूल चल रहा है, इसलिए किसी तरह की शॉर्टेज की संभावना कम है. अगले एक महीने में सरसों के भाव में और नरमी देखने को मिल सकती है. हालांकि, सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. इस कारण नीचे स्तर पर नई फसल का बाजार 6300–6350 रुपए के नीचे जाने की उम्मीद नहीं है.
बढ़ती कीमतों पर करते हैं बिक्री : व्यापारी भूपेंद्र ने बताया कि अब किसान भी बाजार की चाल समझने लगे हैं. पहले वे सीजन में पूरी फसल बेच देते थे, लेकिन अब जब भाव बढ़ता है तभी अधिक सरसों लेकर मंडी पहुंचते हैं. कई किसान अप्रैल से दिसंबर के बीच दाम देखकर फसल को धीरे-धीरे बेचते हैं ताकि अधिक मुनाफा मिल सके. इस साल सरसों बाजार में आए उतार-चढ़ाव ने व्यापारियों में भी उत्साह बढ़ाया है. खरीदी गई सरसों के दाम दो महीने में 7150 रुपए पहुंच गया. इससे व्यापारियों को लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल का साफ मुनाफा हुआ. इसी कारण मिलर्स और व्यापारी अब भंडारण को फायदेमंद मानने लगे हैं.
लागत आसमान पर, मुनाफा जमीन पर : मंडी भाव भले चार साल में ऊंचे पहुंच गए, लेकिन किसान इस तेजी से संतुष्ट नहीं हैं. सोगर निवासी किसान देशराज का कहना है कि खाद, बीज और लागत सब महंगी हो चुकी है, लेकिन सरसों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ते. मंडियों में रोज आने वाली गिरावट से किसान को स्थिर आय नहीं मिल पाती. इस स्थिति में सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे करेगी? जघीना निवासी किसान दीवान बताते हैं कि खेती में लागत बढ़ती जा रही है. कई जगह खेतों में पानी भरने से बुवाई और पैदावार दोनों प्रभावित होती है. मेहनत के बाद भी किसान को मनमाफिक दाम नहीं मिल पाता.