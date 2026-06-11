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हिमाचल के लोगों पर महंगाई की मार, डिपुओं में महंगा हुआ सरसों का तेल

शिमला: महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों को एक और झटका लगा है. प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के जरिए रियायती दरों पर मिलने वाला सरसों का तेल अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है. राज्य के 19 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को अब प्रति लीटर सरसों तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी.

तेल का नया स्टॉक डिपुओं तक नहीं पहुंचा

प्रदेशभर में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो घरेलू जरूरतों के लिए डिपुओं से मिलने वाले खाद्य तेल पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ सकती है. खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली साबित होगी. दूसरी ओर, नया स्टॉक अभी तक प्रदेश में नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आगामी 3 महीनों की जरूरत को देखते हुए 82 लाख लीटर सरसों तेल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है. हालांकि विभिन्न कारणों से तेल की नई खेप प्रदेश में पहुंचने में देरी हो रही है. ऐसे में डिपुओं में नया स्टॉक पहुंचने तक उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा.