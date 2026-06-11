हिमाचल के लोगों पर महंगाई की मार, डिपुओं में महंगा हुआ सरसों का तेल
हिमाचल में सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने पर राशन कार्ड धारक 19 लाख उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 1:44 PM IST
शिमला: महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों को एक और झटका लगा है. प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के जरिए रियायती दरों पर मिलने वाला सरसों का तेल अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है. राज्य के 19 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को अब प्रति लीटर सरसों तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी.
तेल का नया स्टॉक डिपुओं तक नहीं पहुंचा
प्रदेशभर में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो घरेलू जरूरतों के लिए डिपुओं से मिलने वाले खाद्य तेल पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ सकती है. खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली साबित होगी. दूसरी ओर, नया स्टॉक अभी तक प्रदेश में नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आगामी 3 महीनों की जरूरत को देखते हुए 82 लाख लीटर सरसों तेल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है. हालांकि विभिन्न कारणों से तेल की नई खेप प्रदेश में पहुंचने में देरी हो रही है. ऐसे में डिपुओं में नया स्टॉक पहुंचने तक उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा.
"हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 82 लाख लीटर सरसों के तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है. सरसों का तेल पहुंचते ही डिपुओं में तेल का कोटा उपलब्ध करवाया जाएगा." - राजेश्वर गोयल, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
7 रुपए महंगा हुआ तेल
हिमाचल प्रदेश में एपीएल और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को अभी तक डिपुओं के जरिए सरसों का तेल 153 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन डिपुओं में तेल का पुराना स्टॉक समाप्त हो गया है. ऐसे में डिपुओं में उपभोक्ताओं को जून महीने का सरसों के तेल का कोटा नहीं दिया जा रहा है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से डिपुओं में उपभोक्ताओं को मई महीने में भी सरसों का तेल नहीं मिला है. जिसके लिए उपभोक्ता अब डिपुओं तक नए स्टॉक के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अब नए स्टॉक आने के बाद इसकी कीमत बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी. यानी एक लीटर पर उपभोक्ताओं को पहले से 7 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे. खासकर इसका असर गरीब परिवारों पर ज्यादा पड़ सकता है. इसी तरह से टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को अब एक लीटर सरसों तेल खरीदने के लिए 167 रुपए खर्च करने होंगे. वहीं, पहले डिपुओं में ये कीमत 157 रुपए लीटर थी.