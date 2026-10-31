दिवाली से पहले हिमाचल में डिपुओं पर सरसों तेल के दाम बढ़े, अब चुकाने होंगे इतने रुपये
हिमाचल प्रदेश में डिपुओ से सरसो तेल लेने वाले उपभोक्ताओं के रसोई का बजट बिगड़ने वाला है. तेल कीमत में हुई भारी बढ़ोतरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:40 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों को महंगाई का एक और झटका लगा है. त्योहार की तैयारियों के बीच अब घर की रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है. प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को सरसों का तेल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी. होलसेल बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इसके चलते अब उपभोक्ताओं को 160 रुपये के बजाय 179 रुपये प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल मिलेगा.
सरसों का तेल हर घर की रसोई की जरूरत है. ऐसे में कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा. खासकर उन परिवारों को अधिक परेशानी होगी, जो बाजार के मुकाबले सस्ता राशन मिलने की उम्मीद में डिपुओं से तेल खरीदते हैं. हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद डिपुओं में मिलने वाला सरसों का तेल खुले बाजार के मुकाबले सस्ता रहेगा. वर्तमान में बाजार में सरसों के तेल की कीमत 200 से 220 रुपये प्रति लीटर तक है. ऐसे में डिपुओं से तेल खरीदने पर उपभोक्ताओं को बाजार की तुलना में 21 से 41 रुपये प्रति लीटर तक की बचत होगी.
होलसेल बाजार में महंगाई का असर डिपुओं तक
होलसेल बाजार में सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब उचित मूल्य की दुकानों पर भी दिखाई देने लगा है. इसी के चलते डिपुओं में तेल की नई कीमतें निर्धारित की गई हैं. जिससे त्योहारों के सीजन में हुई इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश में डिपुओं के माध्यम से हर महीने 34 लाख लीटर से अधिक तेल की खपत रहती है.
छह महीने में 26 रुपये लीटर बढ़े दाम
हिमाचल प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे लाखों राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले सरसों के तेल ने एक बार फिर झटका दिया है. पहले जहां उपभोक्ताओं को डिपुओं में सरसों का तेल 153 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, वहीं नया टेंडर होने के बाद इसकी कीमत बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर कर दी गई. अब करीब तीन महीने बाद दोबारा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सरसों के तेल के दाम में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है. ऐसे में अब उपभोक्ताओं को डिपुओं में सरसों का तेल 179 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा. यानी महज छह महीने के भीतर ही सरसों का तेल 26 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. इससे प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों का रसोई का बजट प्रभावित होना तय है.
प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं, जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कार्डधारकों की संख्या 1,59,658 है. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.
ये भी पढ़ें: बाजार में चीनी के बढ़ते दामों से महंगी हुई दिवाली, क्या राशन डिपुओं में इस बार मिलेगी एक्सट्रा चीनी