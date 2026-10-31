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दिवाली से पहले हिमाचल में डिपुओं पर सरसों तेल के दाम बढ़े, अब चुकाने होंगे इतने रुपये

डिपुओं पर सरसों तेल के बढ़े दाम ( ETV Bharat FILE )

शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों को महंगाई का एक और झटका लगा है. त्योहार की तैयारियों के बीच अब घर की रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है. प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को सरसों का तेल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी. होलसेल बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इसके चलते अब उपभोक्ताओं को 160 रुपये के बजाय 179 रुपये प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल मिलेगा.

सरसों का तेल हर घर की रसोई की जरूरत है. ऐसे में कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा. खासकर उन परिवारों को अधिक परेशानी होगी, जो बाजार के मुकाबले सस्ता राशन मिलने की उम्मीद में डिपुओं से तेल खरीदते हैं. हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद डिपुओं में मिलने वाला सरसों का तेल खुले बाजार के मुकाबले सस्ता रहेगा. वर्तमान में बाजार में सरसों के तेल की कीमत 200 से 220 रुपये प्रति लीटर तक है. ऐसे में डिपुओं से तेल खरीदने पर उपभोक्ताओं को बाजार की तुलना में 21 से 41 रुपये प्रति लीटर तक की बचत होगी.

होलसेल बाजार में महंगाई का असर डिपुओं तक होलसेल बाजार में सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब उचित मूल्य की दुकानों पर भी दिखाई देने लगा है. इसी के चलते डिपुओं में तेल की नई कीमतें निर्धारित की गई हैं. जिससे त्योहारों के सीजन में हुई इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश में डिपुओं के माध्यम से हर महीने 34 लाख लीटर से अधिक तेल की खपत रहती है. छह महीने में 26 रुपये लीटर बढ़े दाम