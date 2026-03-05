ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में MSP पर नहीं हो रही सरसों की खरीद, किसान परेशान, सरकार से लगाई गुहार

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने एमएसपी पर खरीद न होने को लेकर नाराजगी जताई है. सरसों की आवक शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों की सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

एमएसपी पर नहीं हो रही काली सरसों की खरीद : किसान दिलबाग सिंह ने बताया कि वे अपनी एक एकड़ की सरसों की फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, लेकिन मंडी में काली सरसों की खरीद सरकारी रेट से कम कीमत पर की जा रही है. दिलबाग सिंह ने बताया कि काली सरसों का सरकारी एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि मंडी में इसकी खरीद 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो रही है. उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर किसानों के साथ लूट है और इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, लेकिन थानेसर अनाज मंडी में सरसों की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही. यहां सरकार के द्वारा खरीद सेंटर भी नहीं बनाया गया है.

कुरुक्षेत्र में MSP पर नहीं हो रही सरसों की खरीद (Etv Bharat)

पीली सरसों 7500 क्विंटल के भाव से बिक रही : उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शाहबाद और लाडवा मंडी की तर्ज पर कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में भी सरकारी खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके. वहीं गांव बचगावां से आए एक किसान हैप्पी ने बताया कि वे पहली बार अपनी चार एकड़ की पीली सरसों लेकर मंडी में आए हैं. उसने बताया कि उसकी फसल की पैदावार करीब 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है और मंडी में पीली सरसों करीब 7500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है.