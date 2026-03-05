ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में MSP पर नहीं हो रही सरसों की खरीद, किसान परेशान, सरकार से लगाई गुहार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में किसान एमएसपी पर सरसों की खरीद ना हो पाने से परेशान हैं.

कुरुक्षेत्र में एमएसपी पर नहीं हो रही सरसों की खरीद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 8:55 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 9:13 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने एमएसपी पर खरीद न होने को लेकर नाराजगी जताई है. सरसों की आवक शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों की सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

एमएसपी पर नहीं हो रही काली सरसों की खरीद : किसान दिलबाग सिंह ने बताया कि वे अपनी एक एकड़ की सरसों की फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, लेकिन मंडी में काली सरसों की खरीद सरकारी रेट से कम कीमत पर की जा रही है. दिलबाग सिंह ने बताया कि काली सरसों का सरकारी एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि मंडी में इसकी खरीद 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो रही है. उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर किसानों के साथ लूट है और इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, लेकिन थानेसर अनाज मंडी में सरसों की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही. यहां सरकार के द्वारा खरीद सेंटर भी नहीं बनाया गया है.

कुरुक्षेत्र में MSP पर नहीं हो रही सरसों की खरीद (Etv Bharat)

पीली सरसों 7500 क्विंटल के भाव से बिक रही : उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शाहबाद और लाडवा मंडी की तर्ज पर कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में भी सरकारी खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके. वहीं गांव बचगावां से आए एक किसान हैप्पी ने बताया कि वे पहली बार अपनी चार एकड़ की पीली सरसों लेकर मंडी में आए हैं. उसने बताया कि उसकी फसल की पैदावार करीब 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है और मंडी में पीली सरसों करीब 7500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है.

एमएसपी पर नहीं हो रही सरसों की खरीद (Etv Bharat)

सरकार से की गई अपील : वहीं मंडी के आढ़ती मदन लाल ने बताया कि मंडी में काली और पीली सरसों के भाव में अंतर देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि काली सरसों का एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मंडी में ये 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं पीली सरसों की एमएसपी से अधिक करीब 7500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी हो रही है. मदन लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू करवाने को लेकर प्रशासन से भी कई बार आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरसों की खरीद शुरू करवाई जाए, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके.

किसानों ने जताई नाराजगी (Etv Bharat)
सरसों की खरीद सरकारी रेट से कम कीमत पर (Etv Bharat)
नई अनाज मंडी थानेसर (Etv Bharat)

Last Updated : March 5, 2026 at 9:13 PM IST

