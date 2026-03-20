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बारिश ने खोली मंडी व्यवस्था की पोल, रेवाड़ी में भीगी सरसों, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

बारिश ने खोली मंडी व्यवस्था की पोल ( Etv Bharat )

रेवाड़ी: जिले में बीती शाम आई तेज बारिश ने अनाज मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी. मंडी में सरसों लेकर पहुंचे किसानों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया. हजारों क्विंटल सरसों खुले आसमान के नीचे पड़ी रही और बारिश में भीगकर खराब हो गई. मौसम विभाग द्वारा पहले ही खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए. लापरवाही ने बढ़ाया नुकसान: मंडी में अव्यवस्था का आलम यह रहा कि सरसों को सुरक्षित रखने के लिए न तो पर्याप्त शेड की व्यवस्था थी और न ही तिरपाल उपलब्ध कराए गए. टीन शेड के नीचे रखी फसल को भी समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया. अचानक आई बारिश और ओलों ने किसानों की खून-पसीने की कमाई को बर्बाद कर दिया, जिससे उनमें भारी नाराजगी देखने को मिली. रेवाड़ी में भीगी सरसों (Etv Bharat) खरीद प्रक्रिया भी रही धीमी: खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण किसानों को अपनी उपज मंडी में खुले में ही रखनी पड़ी. जब तक खरीद होती, तब तक मौसम ने करवट ले ली और फसल भीग गई. कई किसानों ने आरोप लगाया कि अगर समय पर खरीद हो जाती, तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता.