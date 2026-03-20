बारिश ने खोली मंडी व्यवस्था की पोल, रेवाड़ी में भीगी सरसों, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी
रेवाड़ी मंडी में बारिश से हजारों क्विंटल सरसों भीग गई. इससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.
Published : March 20, 2026 at 12:21 PM IST
रेवाड़ी: जिले में बीती शाम आई तेज बारिश ने अनाज मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी. मंडी में सरसों लेकर पहुंचे किसानों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया. हजारों क्विंटल सरसों खुले आसमान के नीचे पड़ी रही और बारिश में भीगकर खराब हो गई. मौसम विभाग द्वारा पहले ही खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए.
लापरवाही ने बढ़ाया नुकसान: मंडी में अव्यवस्था का आलम यह रहा कि सरसों को सुरक्षित रखने के लिए न तो पर्याप्त शेड की व्यवस्था थी और न ही तिरपाल उपलब्ध कराए गए. टीन शेड के नीचे रखी फसल को भी समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया. अचानक आई बारिश और ओलों ने किसानों की खून-पसीने की कमाई को बर्बाद कर दिया, जिससे उनमें भारी नाराजगी देखने को मिली.
खरीद प्रक्रिया भी रही धीमी: खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण किसानों को अपनी उपज मंडी में खुले में ही रखनी पड़ी. जब तक खरीद होती, तब तक मौसम ने करवट ले ली और फसल भीग गई. कई किसानों ने आरोप लगाया कि अगर समय पर खरीद हो जाती, तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता.
व्यापारियों ने भी जताई मजबूरी: व्यापारियों ने भी इस स्थिति में अपनी सीमाएं बताईं. उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त तिरपाल या अन्य साधन नहीं थे, जिससे वे फसल को बचा पाते. इस कारण सरसों सड़कों तक फैल गई और बारिश के कारण उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ा.
प्रशासन ने मानी आंशिक चूक: मार्केट कमेटी के सचिव मनीष रोहिल्ला ने कहा कि, "मंडी में करीब 7 हजार क्विंटल सरसों आई थी, जिसमें से कुछ मात्रा बारिश के कारण खराब हुई है. लापरवाही बरतने वाले आढ़तियों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि भविष्य में कोई भी फसल खुले में न रखी जाए."
स्थायी समाधान की उठी मांग: हर साल बारिश के खतरे के बावजूद मंडी में स्थायी व्यवस्था का अभाव सवाल खड़े करता है. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि उनकी मेहनत यूं बर्बाद न हो.
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