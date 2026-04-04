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मुस्तफाबाद हत्याकांड का खुलासा: तीन नाबालिगों ने पुरानी रंजिश में की युवक की हत्या, गिरफ्तार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में मुस्तफाबाद में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया था.

मुस्तफाबाद हत्याकांड का खुलासा
मुस्तफाबाद हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में हुए युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात में शामिल तीन नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है. पुलिस के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार की शाम जेपीसी अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान कैफ (26) निवासी गली नंबर-20, न्यू मुस्तफाबाद के रूप में हुई. शुरुआती जांच में सामने आया कि 25 फुटा रोड स्थित बाबू हलवाई की दुकान के पास कुछ लोगों ने उसे चाकू मार दिया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना दयालपुर में हत्या का केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. क्राइम टीम ने मौके का मुआयना कर अहम सबूत जुटाए. इसके बाद पुलिस की टीम ने तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया.

जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर तीन नाबालिग लड़कों को दबोचा गया. पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उन्होंने बताया कि मृतक के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने योजना बनाकर उस पर हमला किया.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए तीन चाकू भी बरामद कर लिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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