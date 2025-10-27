ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का नाम अब होगा कबीरधाम, सीएम योगी ने की घोषणा

2014 से पहले देश अपना पहचान खो चुका थाः कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहचान खो चुकी थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने न केवल अपनी पहचान वापस पाई, बल्कि वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल कीं. आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. आने वाले समय में अमेरिका, चीन और भारत ही विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाएं होंगी.

सीएम योगी सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से मुस्तफाबाद पहुंचे. जैसे ही उनका काफिला कबीरधाम आश्रम परिसर पहुंचा, पूरा वातावरण “जय कबीर, जय योगी” के नारों से गूंज उठा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्रम में पहुंचकर संत असंग देव महाराज के दर्शन किए और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया.

लखीमपुर खीरी: जिले के मुस्तफाबाद में स्थित कबीरधाम आश्रम में आयोजित संत असंग देव महाराज के तीन दिवसीय प्रकटोत्सव कार्यक्रम में सोमवार को सीएम योगी ने शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने संतों के सान्निध्य में न केवल सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया, बल्कि ऐतिहासिक घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि अब मुस्तफाबाद ‘कबीरधाम’ के नाम से जाना जाएगा.



जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएंः सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीबों, किसानों और आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाईं. आयुष्मान भारत योजना का लाभ आज 50 करोड़ से अधिक लोग उठा रहे हैं. उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस हर घर तक पहुंची है, शौचालय निर्माण से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और राशन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है.

धार्मिक नगरों की गरिमा को पुनर्जीवित कियाः मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों की गरिमा को पुनर्जीवित किया है. इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या बनाया. अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुस्तफाबाद को ‘कबीरधाम’ के रूप में विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर की विचारधारा आज भी समाज को एकता, समानता और सेवा का संदेश देती है. उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि कबीरधाम केवल एक स्थान नहीं रहेगा, बल्कि यह “आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का केंद्र” बनेगा. कार्यक्रम स्थल पर हजारों श्रद्धालु और साधु-संत मौजूद रहे, जिन्होंने ‘कबीरधाम’ नामकरण की घोषणा पर हर्ष जताया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

भारत की तस्वीर और तक़दीर बदलीः कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सामाजिक सौहार्द और विकास की भावना से जुड़कर “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को आगे बढ़ाएं. उत्तर प्रदेश आज अपराध, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 पहले देश में भ्रष्टाचार चरम पर था. लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. लेकिन 2014 में सौभाग्य से भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व मिला तो देखते देखते भारत की तस्वीर और तक़दीर बदलती नजर आई है.

