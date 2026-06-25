ETV Bharat / state

संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद ध्वस्त, पूर्व सांसद दानिश अली बोले- सरकार को अपने अभिलेखों का सम्मान करना चाहिए

संभल : नखासा थाना क्षेत्र स्थित कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है. गुरुवार को मामले की वस्तुस्थिति जानने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी जुटाई. कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है.

पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मस्जिद का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को अपने ही अभिलेखों का सम्मान करना चाहिए. यदि किसी प्रकार का विवाद था, तो उसका समाधान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था.

दानिश अली ने इस घटना को भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश व देश से उखाड़ फेंकेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने "पापों" को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.