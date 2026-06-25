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संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद ध्वस्त, पूर्व सांसद दानिश अली बोले- सरकार को अपने अभिलेखों का सम्मान करना चाहिए

पूर्व सांसद दानिश अली ने कहा, यदि विवाद था, तो उसका समाधान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था.

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्थिति का जायजा लिया.
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्थिति का जायजा लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:30 PM IST

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संभल : नखासा थाना क्षेत्र स्थित कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है. गुरुवार को मामले की वस्तुस्थिति जानने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी जुटाई. कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है.

पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मस्जिद का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को अपने ही अभिलेखों का सम्मान करना चाहिए. यदि किसी प्रकार का विवाद था, तो उसका समाधान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था.

दानिश अली ने इस घटना को भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश व देश से उखाड़ फेंकेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने "पापों" को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार विभिन्न मामलों में अलग-अलग मानक अपनाती है. यदि कोई निर्माण सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उससे संबंधित सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. दौरे के दौरान जुटाई गई जानकारियों और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी. वहीं प्रशासन का पक्ष है कि कसेरुआ गांव में सुरक्षित श्रेणी की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई की गई थी और उसी के अनुपालन में यह अभियान चलाया गया.

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