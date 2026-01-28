ETV Bharat / state

मसूरी में 5 दिन पहले रुई के फाहों की तरह गिरी थी बर्फ, अब पत्थर की तरह गिरे ओले

मसूरी में बारिश और ओलावृष्टि: देर रात शुरू हुई बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ठंड बढ़ने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए. सुबह होते ही कई इलाकों में लोग ओलों को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते दिखे और इस नज़ारे का जमकर आनंद लिया.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी की सड़कों और खुले इलाकों में सफेद चादर बिछ गई. इसे देखकर लोग पलभर के लिए बर्फबारी समझ बैठे. अचानक बदले इस मौसम ने मसूरी के नज़ारों को एक बार फिर बेहद खूबसूरत बना दिया.

बदलते मौसम को लेकर अलर्ट पर प्रशासन: मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले समय में ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. खासतौर पर पहाड़ी मार्गों और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है.

23 जनवरी की बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में पहुंचे थे पर्यटक: गौरतलब है कि हाल ही में मसूरी में हुई बर्फबारी के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच गए थे, जिससे शहर में जाम जैसे हालात बन गए थे. प्रशासन को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी. ऐसे में यदि आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी या मौसम की तीव्र गतिविधि होती है, तो प्रशासन पूरी तरह तैयार रहने की रणनीति बना रहा है. प्रशासन द्वारा पर्यटकों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और अनावश्यक रूप से जोखिम न लें.

पर्यटकों की भीड़ होने पर हो सकता है ट्रैफिक डायवर्जन: वहीं स्थानीय प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर यातायात डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. मौसम के इस बदले मिजाज ने एक ओर जहां ठंड बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर मसूरी की वादियों में एक बार फिर सर्दियों जैसा एहसास लौटा दिया है, जिसका लुत्फ पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों उठा रहे हैं.