ETV Bharat / state

इस बार खास होगा मसूरी विंटर लाइन कार्निवल, 24 दिसंबर से शुरू होगा, जानिये इसकी वजह

इंद्रमणि बडोनी के नाम को समर्पित किया जाएगा मसूरी विंटर लाइन कार्निवल. बैठक में पास हुआ प्रस्ताव

MUSSOORIE WINTER CARNIVAL
मसूरी विंटर लाइन कार्निवल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 17, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में इस साल का बहुप्रतीक्षित विंटर लाइन कार्निवल खास अंदाज में आयोजित किया जाएगा. आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें नगर पालिका, स्थानीय कलाकारों, होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस बार कार्निवल को उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक, ‘पहाड़ी गांधी’ के नाम से प्रसिद्ध स्व. इंद्रमणि बडोनी जी को समर्पित किया जाएगा.

बैठक में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को उनके नाम पर समर्पित करने का सुझाव दिया. जिसको सर्व समिति से बैठक में पास किया गया. तय किया गया कि कार्निवल की शुरुआत 24 दिसंबर को बडोनी जी की 100 वीं जयंती के अवसर पर होगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्निवल का उद्घाटन शोभा यात्रा और इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुति के साथ होगा. जिससे नई पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी दी जा सके.

कार्निवल को इस बार पूरी तरह स्थानीय कलाकारों और उत्तराखंडी संस्कृति पर केंद्रित किया जाएगा. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा नगर पालिका की ओर से इस आयोजन में पूरा सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने एसडीएम से मांग की कि स्थानीय कलाकारों के लिए अलग से मंच निर्धारित किया जाए. जहां वे अपनी लोक कलाओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर सकें. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में स्थान दिया जाए.

एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कार्निवल की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कार्निवल का बजट काफी बड़ा होता है. फंड की व्यवस्था समय से शुरू कर दी गई है, ताकि आयोजन में कोई रुकावट न आए. एसडीएम ने बताया इस बार केवल मसूरी ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों जैसे झड़ीपानी, हैप्पी वैली और लंढौर बाजार को भी कार्निवल की साज-सज्जा और कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा. इसके ज़रिए पर्यटकों को मसूरी की पूरी सांस्कृतिक छवि देखने को मिलेगी.

पढे़ं- मसूरी विंटर कार्निवाल में पांडवाज की धूम, मेरी गाजणा.. पर झूमे लोग, यूके रैपर बॉयज ने लगाया तड़का

पढे़ं- गढ़ व्यंजनों और उत्पादों को बढ़ावा दे रहा ये शख्स, काश्तकारों की बदल रही जिंदगी

TAGGED:

मसूरी विंटर लाइन कार्निवल
मसूरी विंटर कार्निवल अपडेट न्यूज
MUSSOORIE WINTER LINE CARNIVAL
MUSSOORIE WINTER CARNIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.