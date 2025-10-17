ETV Bharat / state

इस बार खास होगा मसूरी विंटर लाइन कार्निवल, 24 दिसंबर से शुरू होगा, जानिये इसकी वजह

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में इस साल का बहुप्रतीक्षित विंटर लाइन कार्निवल खास अंदाज में आयोजित किया जाएगा. आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें नगर पालिका, स्थानीय कलाकारों, होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस बार कार्निवल को उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक, ‘पहाड़ी गांधी’ के नाम से प्रसिद्ध स्व. इंद्रमणि बडोनी जी को समर्पित किया जाएगा.

बैठक में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को उनके नाम पर समर्पित करने का सुझाव दिया. जिसको सर्व समिति से बैठक में पास किया गया. तय किया गया कि कार्निवल की शुरुआत 24 दिसंबर को बडोनी जी की 100 वीं जयंती के अवसर पर होगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्निवल का उद्घाटन शोभा यात्रा और इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुति के साथ होगा. जिससे नई पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी दी जा सके.

कार्निवल को इस बार पूरी तरह स्थानीय कलाकारों और उत्तराखंडी संस्कृति पर केंद्रित किया जाएगा. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा नगर पालिका की ओर से इस आयोजन में पूरा सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने एसडीएम से मांग की कि स्थानीय कलाकारों के लिए अलग से मंच निर्धारित किया जाए. जहां वे अपनी लोक कलाओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर सकें. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में स्थान दिया जाए.