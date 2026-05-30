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वीकेंड पर जाम में जकड़ी पहाड़ों की 'रानी', घंटों सड़कों पर रेंगती रही गाड़ियां, टेंशन में टूरिस्ट

मसूरी: पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर भीषण ट्रैफिक जाम की गिरफ्त में आ गई है. हालात ऐसे हैं कि दिल्ली से देहरादून का करीब 250 किलोमीटर का सफर जहां पर्यटक ढाई से तीन घंटे में पूरा कर रहे हैं, वहीं देहरादून से मसूरी की मात्र 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे तक लग रहे हैं. लगातार लग रहे जाम से पर्यटक, स्थानीय निवासी और व्यवसायी सभी परेशान हैं.

शनिवार को मसूरी के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. टिहरी बाईपास रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, माल रोड और कैम्पटी फॉल मार्ग पर घंटों तक यातायात रेंगता रहा. जाम के कारण पर्यटकों का उत्साह मायूसी में बदलता दिखाई दिया. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आए पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने मसूरी घूमने की योजना बड़े उत्साह से बनाई थी, लेकिन देहरादून से मसूरी तक का सफर उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रहा.

वीकेंड पर जाम में जकड़ी पहाड़ों की 'रानी' (ETV Bharat)

पर्यटकों का कहना है कि जहां दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा सुगम रही, वहीं, मसूरी पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. पर्यटकों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं. कई महत्वपूर्ण चौराहों और जाम प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मी नजर नहीं आए. कई स्थानों पर स्थानीय लोग और स्वयं पर्यटक ही यातायात व्यवस्था संभालते दिखाई दिए.