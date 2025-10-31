ETV Bharat / state

मसूरी में शुरू हुआ देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में दो दिवसीय यूपीडब्यूकॉन 2025 शुरू हो चुका है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया. यूपीडब्यूकॉन 2025 महिला इंजीनियरिंग को नई उड़ान देने की पहल है.



मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित दो दिवसीय यूपीडब्यूकॉन 2025 का शुभारंभ प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया. यह सम्मेलन देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन है. इसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना है. उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि नई सोच और नई दिशा का प्रतीक है, जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से सशक्त बना रहा है.

गणेश जोशी ने कहा “मैंने अपने जीवन में भारतीय सेना में एक सैनिक और अब सरकार में एक जनसेवक के रूप में काम किया है. इन दोनों अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों में होती है. उस शक्ति का आधा हिस्सा हमारी माताओं, बहनों और बेटियों में निहित है.