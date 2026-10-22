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मसूरी टैक्सी कार एसो. के कार्यालय पर हमला, रजिस्टर फाड़े, सीसीटीवी तोड़े, पदाधिकारियों ने लगाया जाम

टैक्सी-कार एसोसिएशन के दफ्तर को हमलावरों ने किया तहस-नहस ( Etv Bharat )

मसूरी: शहर में बुधवार देर शाम मसूरी टैक्सी-कार ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय पर कथित हमले के बाद माहौल गरमा गया. एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 20 से 25 लोग कार्यालय पहुंचे और अचानक हमला कर दिया. इस दौरान महत्वपूर्ण रजिस्टर फाड़ने, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और कार्यालय से नकदी चोरी करने का आरोप लगाया गया है.

मसूरी में टैक्सी कार आनर्स एसोसिएशन के कार्यालय पर हमला: हमलावरों के हाथों में धारदार हथियार और लाठी-डंडे होने की बात भी सामने आई है. घटना से आक्रोशित टैक्सी कारोबारियों ने मैसोनिक लॉज क्षेत्र में जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. मौके पर पहुंची पुलिस देर रात तक लोगों को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास करती रही.

सुबह हुआ था विरोध, शाम को कार्यालय पर हमले का आरोप: मसूरी टैक्सी-कार ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र पंवार और महासचिव राकेश कोठाल ने बताया कि एसोसिएशन का एक सदस्य कथित तौर पर अनधिकृत रूप से होटलों से सवारियां उठाने का काम कर रहा था. बुधवार सुबह इसको लेकर विरोध किया गया था. पदाधिकारियों का आरोप है कि इसी विवाद के बाद शाम को संबंधित व्यक्ति अपने करीब 20 से 25 साथियों के साथ एसोसिएशन कार्यालय पहुंचा और हमला कर दिया. पदाधिकारियों के अनुसार, हमले के दौरान कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण रजिस्टर फाड़ दिए गए. सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और नकदी भी गायब होने का आरोप है. उन्होंने कहा कि कार्यालय में इस तरह की घटना से कारोबारियों में भय और आक्रोश है. हालांकि, घटना के संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.