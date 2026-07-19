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मसूरी सुमित मौत मामला, देहरादून में प्रेमिका समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: 14 जुलाई को मसूरी क्षेत्र में मिले युवक के शव के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृतक के परिजनों ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर देकर युवक की हत्या की आशंका जताई है और उसकी कथित प्रेमिका समेत दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक की बहन ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई सुमित पाल 8 जुलाई 2026 से अपने घर से लापता था. काफी तलाश के बाद 14 जुलाई 2026 को उसका शव मसूरी क्षेत्र से बरामद हुआ. मृतक की बहन ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि, सुमित का चमोली की युवती के साथ प्रेम संबंध था. तहरीर में कहा गया है कि परिवार को पूरा संदेह है कि सुमित की हत्या की गई है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस मामले में युवती समेत दो व्यक्तियों की भूमिका सामने आ रही है. मृतक के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि मामले की किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष जांच की जाए और प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.