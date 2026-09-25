बड़ी खबर! मसूरी छात्रसंघ चुनाव होल्ड, हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में भी गरमाया माहौल, नॉमिनेशन संपन्न
हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में 11 पदों में 80 प्रत्याशियों ने नमांकन कराया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 8:35 PM IST
मसूरी/हल्द्वानी: पहाड़ों की रानी मसूरी के एकमात्र एमपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को माहौल उस समय गरमा गया, जब नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एबीवीपी के उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए. कार्रवाई के बाद एनएसयूआई समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. देखते ही देखते छात्र नेता आमने-सामने आ गए. चुनाव प्रक्रिया को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. विवाद बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने फिलहाल छात्रसंघ चुनाव को होल्ड कर दिया है.
नामांकन जांच में तीन प्रत्याशियों पर गिरी गाज: कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन के बाद शुक्रवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच की गई. इसी दौरान एबीवीपी से उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामांकन में नियमों से संबंधित आपत्तियां सामने आईं. कॉलेज प्रशासन के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच चुनाव नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. बताया गया उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक होने को लेकर आपत्ति सामने आई. वहीं सचिव और कोषाध्यक्ष पद के नामांकन में दस्तावेजों तथा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से संबंधित कमियां बताई गईं. इन्हीं आधारों पर तीनों नामांकन निरस्त किए गए. नामांकन निरस्त होने की सूचना के बाद एबीवीपी से जुड़े छात्र नेताओं में नाराजगी दिखाई दी, जबकि दूसरी ओर एनएसयूआई सहित अन्य छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया.
एनएसयूआई ने लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप: एनएसयूआई ने नामांकन निरस्त किए जाने की कार्रवाई को लेकर कॉलेज प्रशासन पर सवाल खड़े किए. संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं का राजनीतिक हस्तक्षेप है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है.
मसूरी और जौनपुर छात्र संगठन भी आंदोलन में कूदे: विवाद बढ़ने के बाद मसूरी छात्र संगठन और जौनपुर छात्र संगठन के छात्र नेताओं ने भी एनएसयूआई के आंदोलन को समर्थन दिया. छात्र नेताओं का कहना था कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है. इसकी प्रक्रिया में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. छात्र संगठनों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के सामने अब चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गई है.
एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील पवार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जा रही थी. छात्रों के बीच चुनाव को लेकर उत्पन्न विरोध की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को पूरे मामले से अवगत कराया गया है. फिलहाल चुनाव प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया है.
हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पूरी: हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है. शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशियों ने अलग-अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किए. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के धीरज बिष्ट, एनएसयूआई के मेहुल शाह और निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल ने अपना नामांकन किया. नामांकन के दौरान समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन से माहौल गरमाया. पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया. हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में 11 पदों में 80 प्रत्याशियों ने नमांकन कराया है. 29 सितंबर को मतदान होगा.
पढे़ं- मसूरी छात्रसंघ चुनाव में ABVP को झटका, नॉमिनेशन के पहले ही दिन 3 नामांकन पत्र निरस्त
पढे़ं- मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव, 29 सितंबर को होगी वोटिंग
पढे़ं- छात्रसंघ चुनाव: प्रत्याशी की रैली में घुसी BJP स्टीकर लगी बेकाबू कार, चपेट में आने से बचे कई छात्र